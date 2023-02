Σεισμός στην Τουρκία: Ερντογάν και Εμινέ επιστράτευσαν νεογέννητα για να κατευνάσουν την οργή του κόσμου (photo)

Σε επικοινωνιακή διαχείριση του πολιτικού κόστους των φονικών σεισμών, που συνάντησε και δια ζώσης με τις επικρίσεις που δέχθηκε στην περιοδεία του στις σεισμόπληκτες περιοχές, αποδύεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση Ερντογάν κατηγορείται για καθυστερημένη αντίδραση, κάτι που αναμφισβήτητα θα φέρνει στον Τούρκο πρόεδρο μνήμες από το μεγάλο σεισμό του ’99 που κόστισε την εξουσία στον Μπουλέντ Ετσεβίτ, με τον ίδιο μεγάλο κερδισμένο.

Ο Ερντογάν μετέβη χτες στις σεισμόπληκτες περιοχές, από όπου υποσχέθηκε την ανοικοδόμηση τους μόλις μέσα σε ένα χρόνο, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα μοιράσει 495 ευρώ ανά οικογένεια.

Λίγο αργότερα, το τουρκικό πρακτορείο Ανατολή μετέδωσε πλάνα από τη μεταφορά 16 βρεφών μέσω του προεδρικού αεροσκάφους από τις σεισμόπληκτες περιοχές προς την Άγκυρα. Τα βρέφη είναι ηλικίας έως 1 έτους. Παράλληλα, μέσω του προεδρικού αεροσκάφους μεταφέρθηκαν στο Καχραμανμαράς ιατρικές ομάδες καθώς και είδη πρώτης ανάγκης.

Τα μωρά παραλήφθηκαν από το αεροσκάφος από τις ανάδοχες μητέρες του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και μέσω ασθενοφόρων μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Μετά την ασφαλή μεταφορά τους στην Άγκυρα, η «πρώτη κυρία» της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν επισκέφθηκε τα βρέφη, και ενημερώθηκε από το υγειονομικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους.

Συγκινημένη από την κατάστασή τους, η Εμινέ Ερντογάν φάνηκε να δακρύζει. Μάλιστα, η τουρκική προεδρία, ανήρτησε και στα αγγλικά, στο λογαριασμό της στο Twitter, την ανθρώπινη πλευρά της κ. Ερντογάν.

First Lady Erdoğan visits quake-victim babies https://t.co/74neoV2h6T pic.twitter.com/91yqjtb53n

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) February 9, 2023