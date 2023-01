Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία - Συνολικά 18 νεκροί από το «χτύπημα» στο Ντνίπρο

Ο αριθμός των νεκρών, έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, αυξήθηκε στους 18, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολικοκεντρική Ουκρανία, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram στις 7:25 π.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ανέφερε ότι 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 40 νοσηλεύονται.

❗️Those most important moments of silence when rescuers heard the voice of a woman from under the rubble. There is only deathly silence around.

Ukrainian rescuers work all night, because they know that under tons of concrete there are still people who need to be rescued. pic.twitter.com/A0ZD4qA8SL

— NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023