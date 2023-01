Η «κυκλωνική βόμβα» χτυπά την Καλιφόρνια - Το σπάνιο καιρικό φαινόμενο που πλήττει την πολιτεία

Η Καλιφόρνια είχε μείνει μακριά από το κύμα ψύχους που είχε χτυπήσει τις ΗΠΑ τα Χριστούγεννα, αλλά αυτή τη φορά δεν γλύτωσε από ένα κύμα κακοκαιρίας που έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιόνια στα ορεινά.

Είναι ένα μόνο από τα κύματα κακοκαιρίας που χτυπούν την Καλιφόρνια τις τελευταίες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι έρχονται και νέα.

Οι μετεωρολόγοι μιλούν για μια «κυκλωνική βόμβα» σε συνδυασμό με ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι», δηλαδή ένα ρεύμα υγρού αέρα που μεταφέρει υδρατμούς σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων. Τα «ποτάμια αέρα» προκαλούν βροχοπτώσεις στην Καλιφόρνια, αν όμως έχουν ασυνήθιστη ένταση, όπως αυτό που καταγράφεται αυτές τις ημέρες στην πολιτεία, η βροχή και το χιόνι στα ορεινά φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα.

Ο συνδυασμός της «βόμβας» και ενός ισχυρού «ποταμιού» είναι που ανησυχεί τους ειδικούς στην Καλιφόρνια.

Our #GOESWest🛰️ full-disc satellite shows a powerful storm undergoing bombogenesis off the northern CA Coast.

What is a “Bomb Cyclone”? By definition, it is a low pressure system that experiences a fall in pressure of 24 millibars in 24 hours. #CAwx https://t.co/zmYAPqXknp pic.twitter.com/IDnazirGPx

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) January 4, 2023