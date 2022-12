Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον «κυκλώνα βόμβα» στις ΗΠΑ - Θερμοκρασίες -48 βαθμών

Τουλάχιστον 13 νεκροί από δυστυχήματα που σχετίζονται με τον καιρό, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο αμερικανικά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων και κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της χειμερινής καταιγίδας, σπάνιας έντασης, που έπληξε χθες, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή η «ιστορικών διαστάσεων», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές χιονοπτώσεις, ισχυρές ριπές παγωμένων ανέμων και θερμοκρασίες που κατά τόπους έφτασαν τους -48 βαθμούς Κελσίου, ικανές να μεταμορφώνουν σε μια στιγμή το βραστό νερό σε σταγονίδια πάγου.

Χθες, Παρασκευή, το πρωί, έκτακτες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις για να δείξουν προσοχή είχαν εκδοθεί για περισσότερους από 240 εκατομμύρια ανθρώπους, το 70% των Αμερικανών.

Το φαινόμενο προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις τη στιγμή που εκατομμύρια Αμερικανοί γεμίζουν τους αυτοκινητοδρόμους και τα αεροδρόμια για τις γιορτές του τέλους της χρονιάς.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης επιβλήθηκε απαγόρευση των μετακινήσεων στην κομητεία Ίρι. «Μένουμε σπίτι μας (…) Δεν μπορώ να δω στην άλλη πλευρά του δρόμου» εξαιτίας της χιονόπτωσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Ορλάντο στην πόλη Χάμπουργκ της εν λόγω κομητείας.

Εξαιτίας ενός ατυχήματος με όχημα που έπεσε σε στύλο ηλεκτροδότησης, έμεινε χωρίς ηλεκτρικό για περίπου τέσσερις ώρες, αφηγήθηκε.

Extreme #blizzard stranding motorists Downtown Buffalo. Family here stranded 7 hours a block from shelter. @bclemms and I escorted to shelter. Seems like survival situations playing out a block or two away in whiteout. Worst blizzard I have ever covered pic.twitter.com/ZvnBR9KeX7

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 24, 2022