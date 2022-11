Αυστραλία: Κρουαζιερόπλοιο με 800 επιβάτες θετικούς στον κορωνοϊό στο Σίδνεϊ

Η Αυστραλή υπουργός Εσωτερικών προσπάθησε σήμερα να διαβεβαιώσει τους πολίτες της χώρες ότι τα πρωτόκολλα για την COVID-19 είναι επαρκή ύστερα από τον ελλιμενισμό στο Σίδνεϊ κρουαζιερόπλοιου με εκατοντάδες επιβάτες που έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό.

Το κρουαζιερόπλοιο Majestic Princess της Carnival Australia ελλιμενίστηκε στο Σίδνεϊ, την πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, της πολυπληθέστερης πολιτείας της Αυστραλίας, με «περίπου» 800 επιβάτες του να έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Οι πολιτειακές υγειονομικές αρχές κατέταξαν το επίπεδο κινδύνου της εστίας αυτής στη «Βαθμίδα 3», το οποίο υποδηλώνει υψηλό επίπεδο μετάδοσης.

Το περιστατικό οδήγησε σε συγκρίσεις με το γνωστό ξέσπασμα Covid που καταγράφηκε το 2020 στο κρουαζιερόπλοιο Ruby Princess. Εκείνη η έξαρση, επίσης στη Νέα Νότια Ουαλία, οδήγησε σε 914 μολύνσεις και 28 θανάτους, σύμφωνα με έρευνα.

