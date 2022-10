Συντετριμμένη η Πελόζι από την επίθεση στον σύζυγό της

«Συντετριμμένη» και «πληγωμένη» δήλωσε η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε την Παρασκευή (28/10) ο σύζυγός της από έναν εισβολέα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια.

«Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι και πληγωμένοι από την επίθεση που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Πολ μας», αναφέρει η Νάνσι Πελόζι σε επιστολή που κοινοποίησε μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαστε ευγνώμονες για την γρήγορη ανταπόκριση των αστυνομικών και των διασωστών, καθώς και για τη σωτήρια ιατρική φροντίδα που λαμβάνει», υπογραμμίζει η Νάνσι Πελόζι για τον σύζυγό της Πόλ.

Please know that the prayers and warm wishes from so many are a comfort to our family and are helping Paul make progress with his recovery.

We are grateful for the quick response of law enforcement and emergency services, and for the life-saving medical care he is receiving.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 30, 2022