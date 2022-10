Χου Τζιντάο: Βίντεο αποκαλύπτει τι συνέβη πριν τον "πετάξουν έξω" από το συνέδριο του ΚΚΚ

Ο πρώην πρόεδρος της Κίνας, Χου Τζιντάο, είχε μια διαφωνία σχετικά με επίσημα έγγραφα πριν τον απομακρύνουν άρον άρον από την τελετή λήξης του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, όπως αποκαλύπτει νέο βίντεο που δημοσιεύουν διεθνή ΜΜΕ.

Η παράξενη σκηνή της απομάκρυνσης του προκατόχου του Σι Τζινπίνγκ από την τεράστια αίθουσα στο Παλάτι του Λαού, το τεράστιο κτίριο σοβιετικού στιλ που δεσπόζει στην πλατεία Τιενανμέν, έκανε τον γύρο του διαδικτύου το προηγούμενο Σάββατο, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά. Στο κλιπ που κυκλοφόρησε αμέσως μετά το περιστατικό, ένας υπάλληλος εμφανίζεται να πλησιάζει τον πρώην ηγέτη της Κίνας, ο οποίος κάθεται δίπλα ακριβώς από τον Σι Τζινπίνγκ, και να επιχειρεί να τον σηκώσει από τη θέση του, εμφανώς παρά τη θέλησή του. Ο Χου Τζιντάο σηκώνεται τελικά απρόθυμα, λέει μερικές κουβέντες στον Σι Τζινπίνγκ, που απλώς του νεύει, και αγγίζει στον ώμο τον προστατευόμενό του και απερχόμενο πρωθυπουργό της Κίνας, Λι Κεκιάνγκ, προτού οδηγηθεί έξω από την αίθουσα.

Very clear video of Hu Jintao being hustled out. pic.twitter.com/lqA8MVANMI

— Mike (@Doranimated) October 25, 2022