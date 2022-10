Οι πρώτες υποθαλάσσιες εικόνες από τον κατεστραμμένο Nord Stream -«Λείπουν 50 μέτρα»

Σουηδοί δημοσιογράφοι της Expressen κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο στο οποίο σημειώθηκε πριν μερικές εβδομάδες το σαμποτάζ στον Nord Stream 1 και να φωτογραφίσουν τον διαλυμένο υποθαλάσσιο αγωγό.

«Εδώ σημειώθηκαν οι εκρήξεις που κλιμάκωσαν τη γεωπολιτική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Στον βυθό, 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας, η Expressen βιντεοσκόπησε τους τρυπημένους αγωγούς φυσικού αερίου του Nord Stream 1. Η υποβρύχια κάμερά μας καταγράφει μεγάλες ρωγμές στον πυθμένα πριν φτάσει στον χαλύβδινο σωλήνα από σκυρόδεμα που διαλύθηκε κατά το σαμποτάζ», αναφέρει το σουηδικό μέσο.

«Τουλάχιστον πενήντα μέτρα του αγωγού φυσικού αερίου φαίνεται να λείπουν μετά την έκρηξη, η οποία είχε μέγεθος 2,3 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ», γράφει η Expressen.

Την περασμένη Παρασκευή το Λιμενικό ανακοίνωσε ότι έπαψαν να είναι ορατές οι φυσαλίδες στην επιφάνεια της θάλασσας, κάτι που σήμαινε ότι η διαρροή αερίου είχε σταματήσει.

Η σουηδική εφημερίδα ερεύνησε ένα από τα σημεία των εκρήξεων με τη βοήθεια ενός drone.

Στις φωτό αυτές φαίνονται τα κατεστραμμένα υπολείμματα του αγωγού, αλλά και τα σημάδια της έκρηξης στον πυθμένα της θάλασσας.

Υποθαλάσσιες εικόνες από τις σοβαρότατες ζημιές στον αγωγό Nord Stream 1

Το Nexta δημοσίευσε στο Twitter κάποιες από τις φωτό του κατεστραμμένου Nord Stream 1 που έβγαλαν οι δημοσιογράφοι της Εxpressen, ο οποίος πριν τον πόλεμο είχε κατασκευαστεί με σκοπό τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη.

