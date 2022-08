Κύμα συμπαράστασης στη Σάνα Μαρίν: Φινλανδές αναρτούν βίντεο με ξέφρενο χορό!

Φινλανδές κάθε ηλικίας χρησιμοποιούν τα social media για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στη Σάνα Μαρίν, την 36χρονη πρωθυπουργό τους που έγινε πρόσφατα στόχος επικρίσεων εξαιτίας βίντεο που τη δείχνουν να ξεφαντώνει σε πάρτι.

Σύμφωνα με τη ρεπόρτερ του BBC, Μέγκα Μόχαν, που δημοσιεύει και σχετικό βίντεο με πλήθος αναρτήσεων, γυναίκες από τη χώρα της Σάνα Μαρίν ποστάρουν κλιπ που τις δείχνουν να διασκεδάζουν πίνοντας και χορεύοντας, είτε μόνες τους είτε με παρέα, και κάνουν tag την 36χρονη πολιτικό.

«Αλληλεγγύη στη Σάνα» είναι το «μήνυμα» που στέλνουν οι Φινλανδές – και όχι μόνο – χρήστριες των social media με τις αναρτήσεις τους, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο στο να χορεύει και να τραγουδάει μια γυναίκα, ακόμα κι αν κατέχει μια εξαιρετικά σημαντική θέση εξουσίας.

Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky

Βίντεο με την πρωθυπουργό να διασκεδάζει συντροφιά με γνωστούς Φινλανδούς καλλιτέχνες αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα. Πολύ γρήγορα αναπαρήχθησαν από πολλά μέσα ενημέρωσης στη Φινλανδία και στο εξωτερικό, και ξέσπασαν αντιδράσεις για τον τρόπο που εμφανιζόταν να φέρεται η πολιτικός.

«Τις τελευταίες ημέρες διατυπώθηκαν σοβαρές δημόσιες κατηγορίες ότι βρέθηκα σε έναν χώρο όπου γινόταν χρήση ναρκωτικών ή ότι εγώ η ίδια έκανα χρήση», είπε η Μάριν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Θεωρώ πολύ σοβαρές αυτές τις κατηγορίες και, μολονότι θεωρώ άδικο το αίτημα να υποβληθώ σε τεστ για ανίχνευση ναρκωτικών, για τη νομική προστασία μου και για να ξεκαθαρίσω τυχόν αμφιβολίες, έκανα το τεστ σήμερα και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε περίπου μία εβδομάδα».

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

