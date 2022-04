Αντίποινα Ρωσίας: Απελαύνει 18 μέλη της διπλωματικής αντιπροσωπείας της ΕΕ

Στην ανακοίνωση του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Ρωσία το συντομότερο δυνατό.

Την καταδίκη του για την απόφαση της Μόσχας να απελάσει μέλη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Ρωσία εκφράζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Καταδικάζω έντονα την αδικαιολόγητη απόφαση των ρωσικών αρχών να απελάσουν 18 μέλη της Αντιπροσωπείας της Ένωσης στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει ο κ. Μπορέλ με ανάρτησή του στο τουίτερ.

I strongly condemn the unjustified decision by the Russian authorities to expel 18 members of the Delegation of the European Union to the Russian Federation ⁦@EUinRussia.

This decision only deepens Russia’s international isolation further. https://t.co/tJOArASkKM

