Ρωσική αλυσίδα fast food άλλαξε το λογότυπό της - Θυμίζει απίστευτα αυτό των McDonald's

Μια ρωσική αλυσίδα fast food θέλει να αντικαταστήσει τα McDonald’s προσφέροντας 100% ρωσικά προϊόντα. Το πρόβλημα είναι πως το νέο της λογότυπο μοιάζει τρομερά με αυτό της αμερικανικής αλυσίδας.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ρωσική ηγεσία ήθελε να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή για να παραγκωνίσει τα ξένα αγαθά. Το Κρεμλίνο τώρα, θέλει να αξιοποιήσει την απόσυρση των McDonald’s για να ξεκινήσει μια ρωσική αλυσίδα fast food με το λογότυπό της να θυμίζει πολύ εκείνο της αμερικανικής εταιρείας.

Το νέο λογότυπο της ρωσικής αλυσίδας «Θείος Βάνιας» – Ίδιο με αυτό των McDonald’s

Αφότου η McDonald’s ανακοίνωσε το κλείσιμο των 850 υποκαταστημάτων της στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο σχεδιάζει μια πατριωτική εναλλακτική. Μια ρωσική αλυσίδα fast food πρόκειται να αντικαταστήσει την αμερικανική. Το όνομά της «Θείος Βάνιας» και το νέο της λογότυπο θυμίζει αρκετά εκείνο των McDonald’s.

Μια καταχώρηση εμπορικού σήματος για το franchise «Θείος Βάνιας», κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Βιατσεσλάβ Βολοντίν να ανακοινώνει προηγουμένως πως σύντομα θα υπάρξουν υποκαταστήματα της ρωσικής αλυσίδας fast food στη Ρωσία.

Trademark squatting has begun in Russia.

On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald’s logo with the words “Uncle Vanya.”

The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald’s with “Uncle Vanya’s.”

h/t @Oh_89 #McDonalds pic.twitter.com/JlUfkLK67J

— Josh Gerben (@JoshGerben) March 16, 2022