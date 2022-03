Κίνηση ματ από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Eνεργειακή απεξάρτηση από την Ρωσία έως το 2027

Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι οι 27 της ΕΕ συμφώνησαν να καταργήσουν σταδιακά όλες τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας έως το 2027.

«Διαφοροποιήστε την προσφορά μας και επενδύουμε μαζικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Μια νέα πρόταση θα κατατεθεί στα μέσα Μαΐου για να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου.

This crisis has made us face up to our responsibilities in the face of a new reality.⁰

First, our duty to continue ensuring reliable, secure and affordable supply of energy to European consumers.⁰

In the mid-term this means getting rid of our dependency on Russian fossil fuels. pic.twitter.com/fm77L5MmDE

