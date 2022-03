Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στη Χερσώνα - 5 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Ο Ντενισένκο, τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση, πως σε κάθε περίπτωση οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης.

Ανελέητοι βομβαρδισμοί έπληξαν νωρίτερα το Κίεβο. Λίγο μετά τις 17.00 ώρα Ελλάδας, ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε έναν τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο, διακόπτοντας πιθανώς το σήμα του, δήλωσε ένας σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, ο Άντον Χερασένκο, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την επίθεση έχασαν την ζωή τους πέντε άτομα ενώ άλλα πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Interfax.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκατασταθεί η εκπομπή σήματος στα τηλεοπτικά κανάλια της Ουκρανίας η οποία νωρίτερα λόγω των βομβαρδισμών είχε προσωρινά διακοπεί.

Bίντεο από το σημείο της επίθεσης δείχνουν τον πύργο τυλιγμένο σε πυκνό γκρίζο καπνό. Η κύρια δομή του κτιρίου, ωστόσο, παρέμενε όρθια.

Ο απόλυτος τρόμος επικρατεί από το πρωί στο Κίεβο μετά τις δορυφορικές εικόνες που αποκάλυψαν την ρωσική φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων να βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα.

Βίντεο που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο διαδικτύου αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό όπου Ουκρανοί μαζικά επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη υπό τον φόβο μίας ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH

Νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, κάποιοι κρατώντας στην αγκαλιά τους τα κατοικίδια τους, προσπαθούν να επιβιβαστούν στο τρένο που είναι ήδη γεμάτο από επιβάτες καθώς φοβούνται ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία τους ευκαιρία να φύγουν από το Κίεβο.

Chaotic, desperate scenes at Kyiv Central Railway as people scramble for limited space on trains going west. Can’t believe what I’m seeing. A mother was just briefly separated from her child on the platform and her scream was something I’m not sure I can find words to describe. pic.twitter.com/RKNFifZj2n

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2022