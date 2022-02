Δεκάδες νεκροί στο Χάρκοβο - Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Μόσχας-Κιέβου - Συνεχής ενημέρωση

15:10 Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις δραστηριότητες στην πρεσβεία τους στη Λευκορωσία

Η λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Μινσκ έχει ανασταλεί ενώ έχει δοθεί η άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό καθώς σε μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα, όπως ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Λάβαμε αυτά τα μέτρα λόγω των θεμάτων ασφαλείας που προκύπτουν από την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία», ανέφερε ο Μπλίνκεν.

14:50 Η Ουάσινγκτον απαγόρευσε κάθε συναλλαγή με την κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν κάθε συναλλαγή με την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. «Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση όλων των στοιχείων ενεργητικού τα οποία η κεντρική τράπεζα της Ρωσία διατηρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή διακρατούνται οπουδήποτε από Αμερικανούς ιδιώτες», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

14:40 Σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ το ρούβλι – Κλειστό το χρηματιστήριο της Μόσχας

Το ρούβλι υποχώρησε σήμερα σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ έναντι του δολαρίου και του ευρώ, μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ το χρηματιστήριο της Μόσχας παρέμεινε κλειστό. Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας υπερδιπλασίασε το βασικό της επιτόκιο στο 20% από το 9,5%.

14:30 Μαριούπολη: Μεταφορά του Προξενείου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΕ

Mε πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια των μελών του προσωπικού του Γενικού Προξενείου της Μαριούπολης, καθώς και των φιλοξενουμένων σε αυτό δημοσιογράφων, αποφασίστηκε η προσωρινή μεταφορά του Γενικού Προξενείου στις εγκαταστάσεις στις οποίες στεγαζόταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες η Ειδική Αποστολή Επιτήρησης του ΟΑΣΕ, η οποία έχει αποχωρήσει.

14:02 Επιθέσεις με πυραύλους στο Χάρκοβο – Δεκάδες νεκροί



Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο το πρωί της Δευτέρας δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο σε ανάρτησή του στο Facebook.

13:20 Ζελένσκι – Στόλτενμπεργκ για την ενίσχυση της υποστήριξης των Συμμάχων στην Ουκρανία

O Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στολτενμπεργκ ανακοίνωσε μέσω του twitter ότι μίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τον ενημερώσει για την ενίσχυση της υποστήριξης των Συμμάχων του ΝΑΤΟ στη χώρα του.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Β. Ζελένσκι και τον επαίνεσα για τη γενναιότητα του λαού και των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενισχύουν την υποστήριξη με πυραύλους αεράμυνας, αντιαρματικά όπλα, καθώς και ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια».

της αναφοράς στο άρθρο 18 στο μη πυρηνικό καθεστώς της Λευκορωσίας είναι ακόμη ένα ανησυχητικό στοιχείο. Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά τη συμμετοχή της Λευκορωσίας στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας με τον πιο έντονο τρόπο και θα στοχεύσουμε στη Λευκορωσία εκείνους που συνεργάζονται με τη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας».

12:50 Στο Κρεμλίνο ο Πούτιν επεξεργάζεται την απάντηση της Μόσχας στις κυρώσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εργάζεται σήμερα επί της οικονομικής απαντήσεως που πρέπει να δοθεί στις βαριές δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο πρόεδρος βρίσκεται στο Κρεμλίνο, ασχολείται με την οικονομία», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Οι κυρώσεις είναι βαριές, δημιουργούν προβλήματα (…), αλλά η Ρωσία έχει όλο το αναγκαίο δυναμικό για να αντισταθμίσει τις ζημίες».

12:45 Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Νωρίτερα το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισημάνει ότι στόχος των συνομιλιών αυτών είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία.

09:35 Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν “ελεύθερα” το Κίεβο

Ο στρατός της Ρωσίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν “ελεύθερα” το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, κατηγορώντας παράλληλα τις ουκρανικές αρχές ότι τους χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

“Όλοι οι άμαχοι της πόλης μπορούν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα ελεύθερα μέσω του αυτοκινητόδρομου Κίεβο- Βασίλκιβ”, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κιέβου, δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείο Άμυνας μιλώντας στην τηλεόραση, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι η Ρωσία έχει “την αεροπορική υπεροχή” σε όλη την Ουκρανία, κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα.

09:26 Δηλώσεις Μεντίνσκι

Πριν από λίγο, ο Βλαντίμιρι Μεντίνσκι, πρώην υπουργός Πολιτισμού της Ρωσίας και νυν επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, ανακοίνωσε πως η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσει στο Πρίπιατ στις 12.00 το μεσημέρι.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε να συμμετάσχει σε ένα διάλογο με τη Μόσχα, χωρίς προϋποθέσεις δηλώνει πάντως ότι η χώρα του δεν θα παραδώσει «ούτε μια σπιθαμή γης»

Νωρίς το πρωί το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας ανήρτησε tweet με φωτογραφία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

