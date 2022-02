Μπορέλ: Η ΕΕ δεν θα απαντήσει με κλιμάκωση στις ενέργειες Πούτιν για τα πυρηνικά

«Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε με αυτή την κλιμάκωση», δήλωσε Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στο BBC Radio 4.

Σημειώνεται ότι σε κατάσταση συναγερμού έθεσε το απόγευμα της Κυριακής ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, τις πυρηνικές δυνάμεις της χώρας του, μετά τις «επιθετικές δηλώσεις» των χωρών του ΝΑΤΟ και τις «σκληρές κυρώσεις» που επέβαλαν στη Ρωσία, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Όπως μπορείτε να δείτε, οι δυτικές χώρες όχι μονάχα λαμβάνουν εχθρικά μέτρα εναντίον της χώρας μας σε οικονομικό επίπεδο, εννοώ τις παράνομες κυρώσεις που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά επίσης ανώτεροι αξιωματούχοι ηγετικών κρατών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν στους εαυτούς τους να κάνουν επιθετικές δηλώσεις προς τη χώρα μας», είπε ο Πούτιν, σε συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σόιγκου, και τον Γενικό Επιτελάρχη, Βαλερι Γκερασίμοφ.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν επίσης επιθετικές δηλώσεις κατά της χώρας μας, επομένως διατάσσω τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου [των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων] να θέσουν τις δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού σε ειδικό καθεστώς μάχης», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

