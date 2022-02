Ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο - live

“Όχι, δεν είναι μια ρωσική εισβολή μόνο στην ανατολική Ουκρανία, αλλά μια ευρείας κλίμακας επίθεση από πολλές κατευθύνσεις”, έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Παράλληλα σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα είναι στόχος ενός δεύτερου κύματος πληγμάτων με πυραύλους.

Οι αρχές στο Κίεβο επεσήμαναν ότι κατά το πρώτο κύμα, που εξαπολύθηκε λίγη ώρα αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία σήμερα το πρωί, επλήγησαν διοικητικά κέντρα του στρατού και άλλα κτίρια σε διάφορες πόλεις της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Εξάλλου ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε σήμερα ότι έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα.

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση με πυραύλους σε χωριό της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

“Οκτώ άνδρες και δέκα γυναίκες σκοτώθηκαν” στο χωριό Λιπέτσκε, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι περιφερειακές αρχές της Οδησσού.

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην πόλη Μπρόβαρι που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσαν παράλληλα οι αρχές αυτής της πόλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι ρωσικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Γκοστόμελ, ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία από αυτά, ενώ δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι πολλές εκρήξεις ακούγονταν από το Κίεβο.

Μεθοριακοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να διεισδύσει στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

Numerous Russian military helicopters over Hostomel town in the Kyiv Oblast. Looks like a Russian Air Assault has started. pic.twitter.com/8hwDaMZ4uD

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) February 24, 2022