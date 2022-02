22/2/22 και... Happy Τwosday: Τι κάνει τη σημερινή μέρα να ξεχωρίζει;

Εδώ και αρκετές ώρες, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από διάφορες χώρες του κόσμου αναρτούν σχόλια για τη σημερινή μέρα και διερωτώνται αν έχει κάποιο ειδικό νόημα. Αριθμολόγοι και αστρολόγοι τοποθετούνται επί του θέματος, κάνοντας λόγο για συμβολισμούς του αριθμού «δύο», για «επιστροφή του Πλούτωνα» ή ακόμα και για… «αγγελικούς αριθμούς» που δήθεν εμφανίζονται τυχαία στη ζωή μας και στέλνουν κάποιο υπερφυσικό μήνυμα.

Αν και σίγουρα όλα τα παραπάνω έχουν τη γοητεία τους για μερίδα του κοινού, υπάρχουν και πιο «προσγειωμένες» εξηγήσεις για το γεγονός ότι πολλοί νιώθουμε πως η σημερινή μέρα ξεχωρίζει. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ημερομηνίας 22/2/22 (ή 22/02/2022 εάν συμπεριλάμβουμε τα μηδενικά) είναι πως είναι «καρκινική». Καρκινικές επιγραφές ή καρκίνοι ονομάζονται συμμετρικές φράσεις οι οποίες μπορούν να διαβαστούν είτε από την αρχή είτε από το τέλος.

Η ημερομηνία 22/02/2022 έχει αυτό το χαρακτηριστικό αφού μπορεί να διαβαστεί από τα αριστερά προς τα δεξιά αλλά και αντίστροφα, με το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει φυσικά μόνο για τις χώρες που χρησιμοποιούν τη μορφή ημερομηνίας «ημέρα/μήνας/έτος» όπως η Ελλάδα.

Πολλοί διεθνείς σχολιαστές επισημαίνουν επίσης ότι εκτός από «palindrome» (όπως λέγεται η καρκινική γραφή στα αγγλικά) η σημερινή ημερομηνία είναι και «ambigram» ή «αμφίγραμμα». Αυτός ο δεύτερος όρος σημαίνει ότι η ημερομηνία μπορεί να διαβαστεί με τον ίδιο τρόπο είτε κανονικά είτε «ανάποδα» και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ισχύει μόνο εάν χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο τυπογραφικό στιλ (δηλαδή δεν είναι «φυσικό» αμφίγραμμα όπως το 69).

TODAY IS TWOSDAY!

February 22, 2022 is a palindrome date, wherein a word or a series of numbers that when read forward and backward can still be read the same way.

Read: https://t.co/hvMunO60Cm pic.twitter.com/SIhiBFPl81

— Inquirer (@inquirerdotnet) February 22, 2022