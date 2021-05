Η στιγμή που ρουκέτα πέφτει ανάμεσα στο πλήθος στο Τελ Αβίβ (Video)

Στο πλαίσιο αυτό, το Τελ Αβίβ πήρε το βράδυ της Τρίτης τη «σκυτάλη» των συγκρούσεων. Στην περιοχή ήχησαν σειρήνες συναγερμού, ενώ ακούγονταν εκρήξεις μετά από επίθεση με τουλάχιστον 130 ρουκέτες που είχε ως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να τραυματιστούν πέντε άτομα και να βρει τραγικό θάνατο μια γυναίκα.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε κτίριο στο προάστιο Χολόν, καθώς και ένα λεωφορείο. Βίντεο μάλιστα που έχει κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τη στιγμή της επίθεσης μέσα στο κέντρο της πόλης, με δεκάδες πολίτες να βρίσκονται στο σημείο. Άνθρωποι τρέχουν έντρομοι, ενώ έχουν ξεσπάσει φωτιές σε πολλά σημεία.

Σύμφωνα με τις αρχές, από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στους τραυματίες συμπεριλαμβάνεται και ένα παιδί πέντε ετών.

VIDEO: Footage of the moment of impact of a rocket in Holon, south of Tel Aviv tonight. – @TheIsraelink pic.twitter.com/aE1PZcIP7z

— Conflict News (@Conflicts) May 11, 2021