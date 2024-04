Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Ιστιαία - Έγινε αισθητός στην Αττική

Νέος σεισμός που έγινε και πάλι αισθητός στην Αττική σημειώθηκε στην Ιστιαία λίγο πριν τις 20:00.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,2 Ρίχτερ. Η τοποθεσία του είναι 2 χλμ ανατολικά των Βασιλικών της Ιστιαίας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χλμ.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:23 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εύβοια με τον σεισμό να γίνεται αισθητός και στην Αττική.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθμος υπολογίστηκε στα 18,7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το Ευρωμεσωγεϊακό Ινστιτούτο υπολόγισε τη δόνηση στα 4,6 Ρίχτερ στα 23 χιλιόμετρα νότια της Σκιάθου.

— EMSC (@LastQuake) April 13, 2024