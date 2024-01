Αυτός είναι ο 44χρονος με το παρατσούκλι «Ζαμπόν» που «γάζωσαν» στο Νέο Κόσμο - Υψηλόβαθμος της Greek Mafia

Το who is who ενός από τα τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη της Greek Mafia, Ε.Ζ. γνωστός και ως «ζαμπόν», που έπεσε θύμα μαφιόζικης εκτέλεσης, τα ξημερώματα την ώρα που έφευγε από το βενζινάδικο ιδιοκτησίας του, στη διασταύρωση τον οδών Ηλία Ηλίου και Φραντζή.

Πρόκειται για τον Ε. Ζ. γεννηθέντα το 1980, ο οποίος ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Ζαμπόν» στο χώρο της νύχτας με σχέσεις με την Greek Mafia, ο οποίος είχε γίνει ξανά στόχος το 2018 στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τότε την είχε γλιτώσει με τραυματισμούς στα πόδια και στα χέρια καθώς το καλάσνικοφ των δραστών είχε πάθει εμπλοκή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο τζιπ επέβαιναν 3 ή 4 άτομα. Έχουν μόλις γαζώσει με 81 σφαίρες από καλάσνικοφ τον 44χρονο Ε.Ζ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το περιστατικό συνέβη στις 01:55 ξημερώματα Κυριακής στη συμβολή των οδων Φραντζή και Ηλία Ηλιού, στο Νέο Κόσμο. Τρεις ή τέσσερις άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε SUV Ι.Χ. αυτ/το, μάρκας Lexus, προσέγγισαν το θύμα το οποίο είχε μόλις βγει από πρατήριο υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας του και ετοιμάζονταν να επιβιβαστεί στη θωρακισμένη BMW του.

Οι δράστες, οι οποίοι είχαν στήσει καρτέρι στον 44χρονο, σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν τρεις ή τέσσερις και επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ πιθανολογείται ότι υπήρχε και δεύτερη ομάδα υποστήριξης, καθώς μετά την δολοφονία εθεάθη και μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού να απομακρύνεται από το σημείο.

Οι άγνωστοι «γάζωσαν» με πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ το θύμα, την ώρα που είχε βγει από το βενζινάδικο, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας του και άνοιξε την πόρτα για να μπει στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του, αλλά δεν πρόλαβε.

Οι εκτελεστές πυροβόλησαν τον 44χρονο, ο οποίος προσπάθησε να καλυφθεί μέσα στο θωρακισμένο όχημα, αλλά δεν τα κατάφερε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (81) κάλυκες διαμετρήματος 7.62mm.

Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν και στη Λ. Αθηνών, στο Χαϊδάρι, άγνωστοι έκαψαν ολοσχερώς το ΙΧ με το οποίο έκαναν την εκτέλεση. Το αυτοκίνητο ήταν ιδιοκτησίας κατασκευαστικής εταιρείας.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό της μοτοσικλέτας που εκτιμάται ότι εμπλέκεται στη δολοφονία, ενώ έχει ληφθεί οπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή για να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στο παρελθόν, το θύμα έχει κατηγορηθεί για ληστείες και εκβιασμούς ληστειών αλλά και για συμμετοχή σε απόπειρα δολοφονίας δικαστή. Το Νοέμβριο του 2012 είχε κατηγορηθεί για τη συμμετοχή σε ομάδα εκβιαστών που δρούσε σε διάφορες περιοχές μεταξύ των οποίων του Χαϊδαρίου, της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Μάλιστα φέρεται να είχε πάρει εντολή να σκοτώσει την Πρόεδρο του δικαστηρίου, Παρασκευή Καλαϊτζή, για την απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, με τον ίδιο να αρνείται κάθε εμπλοκή του.

Βασική μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση ήταν η ξαδέλφη του γνωστού αρχιμαφιόζου Π.Β., που είχε αποκαλύψει σχεδία της greek mafia, και φέρεται να της είχε ζητήσει να παρακολουθήσει την πρόεδρο. Ωστόσο το εν λόγω σχέδιο δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί καθώς ο Β.Ζ. συνελήφθη για συμμετοχή σε ομάδα εκβιαστών.

Τον Ιανουάριο του 2015 το όνομα του είχε συμπεριληφθεί και σε δικογραφία με συνολικά 37 κατηγορούμενους.