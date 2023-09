Φωτιές στην Ελλάδα: Σπάει τα αρνητικά ρεκόρ στην Ευρώπη-Λιγότερες πυρκαγιές αλλά τα περισσότερα καμένα στρέμματα

Σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (https://effis.jrc.ec.europa.eu) που επεξεργάστηκε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της μονάδας ΜΕΤΕΟ, τα στατιστικά στοιχεία είναι εξαιρετικά αρνητικά για την πορεία της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Η αθροιστικά καμένη έκταση στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Τετάρτη 30.08.2023, καταγράφει αύξηση +270% σε σύγκριση με την έκταση που κατά μέσο όρο (2002 – 2022) καίγεται ετησίως στη χώρα μας.

Αρνητική πρωτιά

Καταγράφοντας 1.610.080 στρέμματα καμένων εκτάσεων έως την Τετάρτη 30.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών. Δεύτερη έρχεται η Ισπανία με 843.150 στρέμματα και τρίτη η Ιταλία με 630.610 στρέμματα. Αύξηση των καμένων εκτάσεων καταγράφουν επίσης η Γαλλία (+68%) και το Μαρόκο (+43%), ενώ μείωση καταγράφεται στις υπόλοιπες χώρες.

Ο αθροιστικός αριθμός των μεγάλων δασικών πυρκαγιών (>300 στρέμματα) στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Τετάρτη 30.08.2023, καταγράφει μείωση -20% σε σύγκριση με τον αριθμό μεγάλων δασικών πυρκαγιών που κατά μέσο όρο (2002 – 2022) εκδηλώνονται στη χώρα μας σε ετήσια κλίμακα. Αύξηση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών καταγράφεται σε Ισπανία (+80%), Γαλλία (+198%), Μαρόκο (+94%), Κύπρο (+2%), Λιβύη (+3%) και Σλοβενία (+14%).

Καταγράφοντας 45 μεγάλες δασικές πυρκαγιές (>300 στρέμματα) έως την Τετάρτη 30.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται έβδομη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 344 δασικές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του 2023.

Η μέση καμένη έκταση ανά μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Τετάρτη 30.08.2023, σημειώνει αύξηση +365% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περιόδου 2002 – 2022.

Καταγράφοντας, κατά μέσο όρο, 35.780 στρέμματα ανά δασική πυρκαγιά έως την Τετάρτη 30.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών, με τεράστια μάλιστα διαφορά. Δεύτερη έρχεται η Αλγερία με μέσο όρο 9.280 ανά δασική πυρκαγιά και τρίτη η Συρία με μέσο όρο 6.052 στρέμματα ανά δασική πυρκαγιά. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στην Ιταλία (+20%), με τις υπόλοιπες χώρες να παρουσιάζουν μείωση στον μέσο όρο των στρεμμάτων ανά δασική πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην γνωστή ως Twitter, η Υπηρεσία Copernicus ανέφερε ότι η πυρκαγιά στον Έβρο είχε καταστρέψει τουλάχιστον 808,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα (312,2 τετραγωνικά μίλια).

Η πόλη της Νέας Υόρκης καταλαμβάνει 778,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (300,5 τετραγωνικά μίλια). Η καμένη έκταση στον Έβρο αποτελεί τη μεγαλύτερη καταστροφή στην Ευρώπη από τότε που υπάρχει καταγραφή δεδομένων.

#ImageOfTheDay

The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia

🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned

⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 29, 2023