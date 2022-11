Πολυτεχνείο: Πώς και σε ποιους τομείς οι συνεργασίες με τα 16 κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια

Η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των 30 πανεπιστημίων των ΗΠΑ με Ελληνικά πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του Pharos Summit 2022, που οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Institute of International Education έγινε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η Πρυτανεία του ΕΜΠ, κοσμήτορες Σχολών και καθηγητές συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους 16 πανεπιστημίων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων τα πανεπιστήμια Columbia, California Polytechnic State University, Carnegie Mellon University, Indiana University, Johns Hopkins University, Joliet Junior College, Ohio Northern University, University of Cincinnati, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Kentucky, University of South Alabama, University of Southern California, Viterbi School of Engineering, Widener University, William & Mary, Yale University, York College of Pennsylvania.

Οι εκπρόσωποι των 16 αμερικανικών πανεπιστημίων και οι εκπρόσωποι του ΕΜΠ στο κτίριο Αβέρωφ του Πολυτεχνείου της οδού Πατησίων

O πρύτανης Ανδρέας Μπουντουβής παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΕΜΠ που συνδέονται με ακαδημαϊκές συνεργασίες με τις ΗΠΑ και τις προοπτικές επέκτασης και ενδυνάμωσής τους και επεσήμανε τις κύριες προκλήσεις.

Εκ μέρους της αμερικανικής αντιπροσωπείας, η καθηγήτρια Dena Haritos Tsamitis από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon αναφέρθηκε στους στόχους της επίσκεψης του κλιμακίου των Αμερικανικών Πανεπιστημίων και οι εκπρόσωποι όλων των πανεπιστημίων που συμμετείχαν στη συνάντηση παρουσίασαν εν συντομία την πολιτική τους και τις προτάσεις τους για πιθανές διμερείς συνεργασίες. Η δίωρη συνάντηση ολοκληρώθηκε με σύντομη συζήτηση επί συγκεκριμένων πρακτικών θεμάτων των διμερών συνεργασιών.

Από τις ομιλίες των εκπροσώπων των αμερικανικών πανεπιστημίων και τη συζήτηση που ακολούθησε προκύπτουν συνεργασίες στα ακόλουθα πεδία, σε μερικά από τα οποία οι συνεργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη:

• Εργαστήρια συνεδριακού τύπου, θερινά σχολεία

• Βραχυπρόθεσμη κινητικότητα φοιτητών – πρακτική άσκηση/διπλωματική εργασία

• Μικτές ομάδες ώριμων προπτυχιακών φοιτητών σε κοινά έργα υπό συνεπίβλεψη

• Διαγωνισμοί/hackathons

• Κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού – συμμετοχή σε υβριδικές διαλέξεις ειδικότερα σε μεταπτυχιακά μαθήματα

• Συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών

• Διπλά/κοινά διδακτορικά

• Ερευνητική συνεργασία, χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων Ελλάδας/Ευρώπης ΗΠΑ – θα μπορούσαν να συμμετάσχουν

το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, στην πρωινή πανηγυρική εκδήλωση Pharos Summit 2022 στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος παρουσιάστηκε η συνεργασία του ΕΜΠ με το Πανεπιστήμιο Columbia για διπλό πτυχίο (double degree). Την παρουσίαση από πλευράς Columbia έκανε ο καθηγητής Alexander Cooley και από πλευράς ΕΜΠ ο κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών καθηγητής Νίκος Λαγαρός.

Α. Μπουντουβής:Επωφελούνται οι φοιτητές μας

Στον εισαγωγικό χαιρετισμό του, ο πρύτανης Α. Μπουντουβής ανέφερε, μεταξύ άλλων τα εξής:

“Δίνεται ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πλαισίου συστηματικής αλληλεπίδρασης των ελληνικών Πανεπιστημίων με πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ειδικά όσοι είμαστε απόφοιτοι πανεπιστημίων των ΗΠΑ, είμαστε ισχυροί υποστηρικτές και πρωτοπόροι στην οικοδόμηση και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών, αφού γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις αξίες, τα πρότυπα, τη δύναμη, την επιρροή και την ηγεσία των παγκόσμιας κλάσης πανεπιστημίων των ΗΠΑ που μπορεί να είναι επωφελής για το ακαδημαϊκό μας σύστημα, το οποίο –επισημαίνω– ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό.

Οι φοιτητές είναι αυτοί που επωφελούνται περισσότερο από τη διμερή συνεργασία. Έλεγα για την υπογραφή της συμφωνίας διπλού πτυχίου του ΕΜΠ με το πανεπιστήμιο Columbia: αυτή η συμφωνία αναδεικνύει τη διεθνή φήμη του πανεπιστημίου μας και ενισχύει το καθεστώς των πτυχίων των φοιτητών μας. Επιπλέον, αυτή η συνεργασία προσφέρει στους καλύτερους φοιτητές μας την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις συνθήκες σπουδών και το ακαδημαϊκό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολύ-πολιτισμικότητα, εξωστρέφεια, διαφορετικότητα, πολυδιάστατη ζωή στην πανεπιστημιούπολη, δημιουργικότητα, πρωτοπορία στην εκπαίδευση και την έρευνα, να εργαστούν ενώνοντας δυνάμεις μέσω ομαδικής εργασίας, αλλά ταυτόχρονα, με πολύ χώρο για ατομικά επιτεύγματα και αναζήτηση ευκαιριών σε πολλαπλές κατευθύνσεις…

Το κύμα φυγής νέων επιστημόνων

…Η κύρια ώθηση σε αυτές τις προσπάθειες αλληλεπίδρασης, προσέθεσε ο κ. Μπουντουβής, είναι η ελληνική ακαδημαϊκή διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσουν πολύ σε αυτό που εγκαινιάζουμε και πολλοί από αυτούς είναι στην αποστολή που επισκέπτονται την Ελλάδα αυτή τη φορά. Από την άλλη πλευρά, ας έχετε κατά νου ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι η μεγάλη φυγή των νέων επιστημόνων τα τελευταία 15 χρόνια. Τη δεκαετία του ’60 έως τις αρχές της

δεκαετίας του ’90 δεν ήταν τόσο έντονη και ο προτιμώμενος προορισμός ήταν οι ΗΠΑ. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Το κύμα φυγής ήταν μεγάλο και η Ευρώπη είναι μακράν ο πιο ελκυστικός προορισμός. Πιστεύω ακράδαντα ότι η οικοδόμηση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας με αμερικανικά πανεπιστήμια, π.χ. στην έρευνα, θα βοηθήσει στο να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες εδώ, ενώ θα τους προσφέρεται η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν χωρίς να φύγουν ανεπιστρεπτί από τη χώρα. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει σε άλλες χώρες με σημαντική διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες…»