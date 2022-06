Την έλεγαν όλοι «σπασικλάκι» μέχρι που ανέβασε… πονηρές φωτογραφίες - Τώρα είναι πασίγνωστη πορνοστάρ

Η 24χρονη έχει κάνει καλό όνομα στην βιομηχανία, σαν ένα από τα πιο καυτά ανερχόμενα αστέρια. Εκτός από αυτό, είναι επίσης το μυαλό πίσω από την ιστοσελίδα «Safe For Work».

Η νεαρή ηθοποιός έχει καταγωγή από την Βρετανία, ενώ είναι πολύ δραστήρια στα social media, κυρίως λόγω της δουλειάς της.

Μιλώντας προ ετών στην ιστοσελίδα Unilad, η Harriet αποκάλυψε πως όταν δεν βιντεοσκοπεί ταινίες ανηλίκων, της αρέσει να… ενεργοποιεί την κάμερα του κινητού της, προκειμένου για να την δουν οι πιστοί της ακόλουθοι. Όποτε είναι συνδεδεμένη, λέει πως διασκεδάζει μιλώντας με θαυμαστές.

Λέει πως παλιά λειτουργούσε πολύ διαφορετικά και πως ένιωθε πολύ μοναξιά.

Got a bit of a pinup vibe going today. Perfect for pinning against the wall if you know what I mean 😉 pic.twitter.com/Am2xKv5Hon

— Harriet Sugarcookie 🌝 (@HSugarCookie) June 10, 2022