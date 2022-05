Βίντεο-ντοκουμέντο από το ρεσάλτο των Ιρανών στα δύο ελληνικά τάνκερ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδικάζει την κατάσχεση των ελληνικών πλοίων από το Ιράν – Τρεις ημέρες μετά την επίθεση, το υπουργείο Ναυτιλίας εξέδωσε σύσταση για την αποφυγή των υδάτων αρμοδιότητας του Ιράν

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

— AZ OSINT (@AZmilitary1) May 30, 2022