Συγκλονίζει η φωτογραφία με τους ξαπλωμένους στο έδαφος εθελοντές πυροσβέστες στις Αφίδνες (Εικόνα)

Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι εθελοντές πυροσβέστες κατάφεραν να ξεκλέψουν μια στιγμή για να ξεκουραστούν προτού επιστρέψουν και πάλι στο πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας, που έχουν ξαπλώσει στο έδαφος από την εξάντληση, προσπαθώντας να ξεκουραστούν.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε στα social media το πρωί της Παρασκευής και έκτοτε μετρά χιλιάδες αναδημοσιεύσεις και σχόλια για τον ηρωισμό των πυροσβεστών και τη συμβολή τους στη μάχη με τις φλόγες.

Greek volunteer firefighters take a brief power nap after an overnight struggle with the major wildfire in the northern suburbs of Athens.#Greecewildfires pic.twitter.com/Y4veozk9S8

— Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) August 6, 2021