Πού θα πραγματοποιούνται αύριο δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ

Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται αύριο αύριο, Τρίτη 8 Ιουνίου, σε κεντρικά σημεία όλης της χώρας, όπου θα πραγματοποιούνται rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου για τον κορωνοϊό είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

8. Δ. Αθηναίων, Πλατεία Πέτρουλα (4ο Διαμέρισμα, είσοδος από Επιδαύρου), 09:30 -15:00

9. Δ. Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Δημοτικό Parking Βούλας, 09:30 -15:00

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

11. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, δημαρχείο Πυλαίας, 10:00-15:00

12. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου ,στον Πεζόδρομο,10:00 – 15:00

13. Δ. Θέρμης, στο ΚΑΠΗ Τριλόφου, 10:00 – 15:00

14. Δ. Ν. Χαλκηδόνας, χώρος ιατρείου χωριού, 10:00 – 15:00

15. Δ. Παύλου Μελά, Αγνώστου Στρατιώτη 80 Πολίχνη, 10:00-15:00

16. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, καραπάντσειο πολιτιστικό κέντρο, Μ. Αλεξάνδρου 24, 09:30-14:30

17. Δ. Ωραιοκάστρου, στο Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, Γαλήνη, 10:00 – 15:00

18. ΚΑΠΗ Μεσολογγίου

19. Πλατεία Μεσολογγίου, Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

20. ΚΑΠΗ Αγρινίου

21. Δ. Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη

22. Λιμάνι Γαυρίου, Άνδρος, 10:00-14:00

23. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15

24. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, 09:15-14:15

25. Κοινότητα Κιβερίου, Άργος, 13:00-15:00

26. Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία

27. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία

28. Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

29. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 09:00-14:00

30. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

31. Εργατικές Κατοικίες Αγ. Νεκτάριος-Ψαροφάι, Αχαΐα, 09:00-14:30

32. ΚΤΕΛ Θήβας

33. Δ. Θήβας, Μελισσοχώρι

34. Δ. Θήβας, Λεύκτρα

35. Ορχομενός, Βοιωτία

36. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

37. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

38. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

39. Κοινότητα Καλλιφύτου, Δράμα, 09:00

40. Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

41. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

42. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

43. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

44. Πλατεία Δημαρχείου Βασιλικού, Εύβοια, 09:30-12:30

45. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 09:00

46. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

47. Λιμάνι Ζακύνθου

48. Περιφέρεια Ζακύνθου

49. Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:30

50. Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα, 09:00-14:30

51. Πλατεία Κρεστενών, Ηλεία, 09:00-14:30

52. Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, Βέροια, 09:30-14:00

53. Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 09:30-14:00

54. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

55. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

56. Αγροτικό Ιατρείο Καλλιράχης, Θάσος

57. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσας, 08:00-16:00

58. Δημαρχείο Παραμυθιάς, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

59. Πλατεία Φιλιατών, 08:00-16:00

60. Άγιος Κήρυκος, Ικαρία

61. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

62. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

63. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, 09:00-14:00

64. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

65. Χρυσούπολη, Καβάλα

66. ΔΟΝΑ Λέρος, 09:00-13:00

67. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

68. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 10:00-15:00

69. Δ. Παλαμά, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, 10:00-15:00

70. ΚΤΕΛ Καρδίτσας, 10:00-15:00

71. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

72. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

73. Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα

74. ΚΑΠΗ Κιλκίς

75. Κ.Υ. Κοζάνης

76. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

77. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

78. Κιάτο, Πεζόδρομος Κλεισθένους, 09:30-13:30

79. Κοινότητα Κεφαλου, Κως

80. ΚΑΠΗ Σπάρτης

81. Drive through στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, Λάρισα, 09:00-15:00

82. Drive through στα Φάρσαλα, Λάρισα, 09:00-15:00

83. Φαλάνη, Λάρισα, 09:00-15:00

84. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

85. Κοινότητα Γιαννούλη, Λάρισα, 09:00-14:00

86. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι

87. Δ. Ιεράπετρας, Δημαρχείο, Λασίθι

88. Πλατείαα Αφάλωνα, Λέσβος

89. ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:30

90. Drive through στη Μύρινα, Λήμνος

91. Παραλία Βόλου, έμπροσθεν Πανεπιστημίου, 09:00-14:00

92. Drive through Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, 09:00-14:00

93. Drive through Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

94. Κτίριο ΠΕ Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00

95. Δασάκι πίσω από το Πανελλήνιο, Μεσσηνία, 08:30-14:00

96. Στάδιο Φ. Αμοιρίδης, Ξάνθη

97. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

98. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

99. Πλατεία Σέτσκου, Αριδαία Πέλλας

100. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία

101. Drive through στην Λεπτοκαριά, Δ. Δίου-Ολύμπου

102. Drive through στο Λιτόχωρο, Δ. Δίου-Ολύμπου

103. Χωριό Αρχάγγελος, Πρέβεζα

104. Παραλία Πρέβεζας

105. Κοινότητα Αγγελιανών, Δ. Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

106. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

107. Πλατεία Δημαρχείου Αφάντου, Ρόδος, 09:00-14:30

108. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

109. Γ.Ν. Σάμου

110. Κ.Υ. Σάμου

111. Κοινότητα Καστανούσα, Σέρρες

112. Κοινότητα Ποντισμένου, Σέρρες

113. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

114. Κοινότητα Χρουσσών, Σύρος, 10:00-14:00

115. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

116. Πλατεία Καστρακίου Καλαμπάκας, Τρίκαλα, 08:30

117. Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00

118. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 08:00

119. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 10:00

120. Drive through Οδός Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00

121. Λαϊκή Αγορά Οδού Σμύρνης, Λαμία, 08:30-11:00

122. Δ. Λαμιέων, Υπάτη, 11:30-14:00

123. Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μόδι, Φθιώτιδα, 09:00-11:30

124. Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας, Κοινότητα Αγίας Παρασκευής, Φθιώτιδα, 12:00-13:00

125. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

126. ΒΙΠΕ Φλώρινας

127. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

128. Κοινότητα Γλυφάδας, Φωκίδα

129. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

130. Ζερβοχώρια, Χαλκιδική, 10:00-14:00

131. Πλατεία Βουνακίου, Χίος