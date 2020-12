Έφτασαν στην Αθήνα τα πρώτα εμβόλια - (video-φωτό)

Tα φορτηγά με την πρώτη παρτίδα των 9.750 δόσεων εμβολίων που αναπτύσσουν οι Pfizer και BioΝTech πέρασαν χθες το απόγευμα τον Προμαχώνα και το πρωί έφτασαν στην Αθήνα.

Τα εμβόλια θα αποθηκευτούν υπό άκρα μυστικότητα σε ειδικούς, εξειδικευμένους χώρους οι οποίοι πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων και από εκεί θα ξεκινήσει η διανομή τους στα κέντρα εμβολιασμού.

Αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκονται ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κρατικού μηχανισμού βρίσκεται επί ποδός με στόχο τη διασφάλιση της ορθής αποθήκευσης και διανομής του και τη διενέργεια των εμβολιασμών σε όλα τα σημεία της χώρας. Τις τελευταίες μέρες, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν μετεγκατασταθεί στο κτίριο της Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της πρωτοφανούς επιχείρησης, που πήρε το όνομα «Ελευθερία».

Η ασφάλεια της φύλαξης στα κέντρα αποθήκευσης

Για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην ασφάλεια της φύλαξης στα κέντρα αποθήκευσης, τη διανομή και αποθήκευση των εμβολίων στα Κέντρα Εμβολιασμού, υπεύθυνο είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Πολιτική Προστασία.

Τα εμβόλια αποθηκεύονται σε ειδικούς, εξειδικευμένους χώρους οι οποίοι πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι εφοδιασμένοι με τα ψυγεία βαθιάς κατάψυξης, καθώς απαιτούνται συνθήκες φύλαξης από -70 έως -80°C. Τον όλο συντονισμό της αποθήκευσης, της διανομής και του ελέγχου, αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα συμμετάσχει και το ίδιο στις μεταφορές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας και στα ακριτικά νησιά.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτοι θα εμβολιαστούν οι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή της υγείας και όσοι βρίσκονται σε κλειστές δομές.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου οι πρώτοι εμβολιασμοί

Αύριο, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, θα διενεργηθούν οι πρώτοι εμβολιασμοί στα νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής, το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το Νοσοκομείο Σωτηρία, το Αττικό Νοσοκομείο, το Θριάσιο και το Ασκληπιείο της Βούλας.

Συμβολικά πρώτοι θα εμβολιαστούν μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος.

Για αύριο είναι επίσης προγραμματισμένη η χορήγηση του εμβολίου στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παραλάβει μόνο από τη μια εταιρεία, τη Pfizer-BioNTech 1.265.550 δόσεις.

Οι εμβολιασμοί του πληθυσμού στην Ελλάδα θα ολοκληρωθούν σε τρεις φάσεις, όπως προβλέπει το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του Covid-19 με τίτλο «Ελευθερία» που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες μέρες από την κυβέρνηση.

Στην 1η φάση περιλαμβάνονται υγειονομικοί, προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, φιλοξενούμενοι και προσωπικό σε οίκους ευγηρίας, ασθενείς και προσωπικό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και

κέντρων αποκατάστασης και προσωπικό της Κυβέρνησης.

Στην 2η φάση είναι τα άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων), ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για νόσηση ανεξαρτήτως ηλικίας, προσωπικό του Κράτους, άτομα 60-69 ετών (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων) και ασθενείς 18-59 ετών με νοσήματα υψηλού κινδύνου για νόσηση με Covid-19.

Στην 3η φάση είναι τα άτομα 18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Ο προγραμματισμός του ραντεβού για τον εμβολιασμό

Κάθε πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας είτε εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το Ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr και τη web/mobile εφαρμογή είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό 13034.

Ο προγραμματισμός των ραντεβού, από τον Ιανουάριο θα γίνεται είτε με τα στοιχεία TAXIS μέσω της ιστοσελίδας http://emvolio.gov.gr, είτε επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 13034. Οι πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού με επίσκεψη στα Κ.Ε.Π. ή τα φαρμακεία.

Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού θα προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός.

Τα κέντρα εμβολιασμού

Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν 245 κέντρα και στη Θεσσαλονίκη 123.

Αναλυτικά τα 1.018 κέντρα εμβολιασμού που θα λειτουργήσουν ανά υγειονομική περιφέρεια έχουν ως εξής:

«Μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας»

Στο δεύτερο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία της μάχης κατά της πανδημίας. Αναφέροντας πως ο κορωνοϊός «άλλαξε τη ζωή μας και έφερε την τραγωδία«, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε πως με το εμβόλιο «υπάρχει τώρα ελπίδα».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων κατά του COVID19. Έχουμε εξασφαλίσει δόσεις για ολόκληρο τον πληθυσμό μας. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει σύντομα. Μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας», κατέληξε.

Παρόμοιο τόνο αισιοδοξίας είχε και στο πρώτο της χριστουγεννιάτικο μήνυμα με το οποίο έστειλε μήνυμα ελπίδας ότι «μαζί μπορούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό».

