Η Ελλάδα συνεχίζει να κινείται με αποφασιστικότητα-Με αντι-NAVTEX απαντά στην τουρκική προκλητικότητα

Με μια νέα NAVTEX που εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, η Αθήνα ουσιαστικά ακυρώνει αυτή που εξέδωσαν το πρωί της Πέμπτης οι Τούρκοι, δυνάμει της οποίας παρατείνεται η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους, Oruc Reis, έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Η έκδοση της αντι-Navtex συνιστά πάγια τακτική που εφαρμόζεται, όταν η τουρκική πλευρά προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις.

Ειδικότερα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Το κείμενο της ελληνικής αντι-Navtex στα αγγλικά όπως εκδόθηκε από το σταθμό Ηρακλείου

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20. NNNN

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι

Διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας τη νέα παράνομη τουρκική Navtex αναφέρουν: «Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά».

Η NAVTEX που εξέδωσαν νωρίτερα οι Τούρκοι

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex, παρατείνοντας με αυτό τον τρόπο τις ενέργειες του τουρκικού ερευνητικού Oruc Reis. Η τουρκική Navtex έχει ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η Άγκυρα δέσμευσε περιοχή που είναι κοντά στην προηγούμενη Navtex, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά για να συνεχιστούν οι έρευνες του Oruc Reis.

Η νέα Navtex περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκινώντας ακριβώς από το σημείο που οριοθετείται το ανατολικό άκρο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.



Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N – 027 59.77 E

34 12.28 N – 028 00.12 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.58 N – 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.