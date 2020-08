Με αντί- Navtex απαντά η Αθήνα στις νέες τουρκικές προκλήσεις από το Oruc Reis

Με αντί Navtex, απαντάει η Αθήνα, στην προκλητική αναγγελία της Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Την αντί Navtex εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού αναφέροντας: Ο σταθμός Ηρακλείου κατά πρώτον ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Οι ναυτιλλόμενοι, καλούνται μάλιστα να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Με την αντι- NAVTEX χαρακτηρίζεται μη εξουσιοδοτημένη η τουρκική υπηρεσία για την έκδοση της εν λόγω NAVTEX και παράνομη η τουρκική δραστηριότητα καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου

Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου και άμεσα αναμένεται η λιτή, αλλά σαφή ανακοίνωσή του

Το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον ενημέρωσε για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς «και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο» όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το απόγευμα στις 17.00, έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ, για τις ραγδαίες όσο και ανησυχητικές αυτές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός μεταβαίνει, όπως είχε ανακοινωθεί χθες Κυριακή, στις δοκιμαζόμενες από τις φονικές πλημμύρες περιοχές της βόρειας Εύβοιας.