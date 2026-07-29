Ζελένσκι: «Η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια» της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, δήλωσε χθες Τρίτη σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι «η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του Πούτιν» στον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του αρνείται να βάλει τέλος στη σύγκρουση, στην οποία «χάνει 30.000 στρατιώτες τον μήνα».

«Ο Πούτιν χάνει 30.000 από τους στρατιώτες του κάθε μήνα (…) Πρόκειται για μεγάλες απώλειες αλλά δεν θέλει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», επεσήμανε μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Ζητάμε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος κάθε ημέρα, τουλάχιστον για να διαπραγματευθούμε μια εκεχειρία για μια περίοδο και να δώσουμε την ευκαιρία στους διπλωμάτες να διαπραγματευθούν. Αλλά ο Πούτιν δεν το θέλει (…) Γι’ αυτό πρέπει να απαντήσουμε, να είμαστε σκληροί, να είμαστε ισχυροί. Βασιζόμαστε στις κυρώσεις», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «καλή συνάντηση» με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στη διάρκεια της οποίας οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να παράξει πυραύλους για τα συστήματα Patriot, ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.

«Ο πρόεδρος κι εγώ συζητήσαμε αναφορικά με την παροχή άδειας για την παραγωγή πυραύλων Patriot και άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν», σημείωσε ο Ζελένσκι στο Χ μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο Οβάλ Γραφείο.

Στις αρχές Ιουλίου ο Τραμπ, από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είχε υποσχεθεί να δώσει στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή πυραύλων Patriot.

«Συζητήθηκαν πολλά θέματα. Η συνάντηση ήταν καλή», σχολίασε από την πλευρά του ο Τραμπ στο Truth Social για τις χθεσινές του συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Αντιαεροπορική άμυνα

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία πολλαπλασίασε τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot είναι ικανά να τους καταρρίψουν, όμως η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης PAC-3. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τον Φεβρουάριο.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει και άλλο τις επιθέσεις της, αναπτύσσοντας εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Τον Αύγουστο αναμένει νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα. «Είναι κρίσιμης σημασίας να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυραύλων Patriot», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσους ζητά το Κίεβο. «Αρκετούς για να αναχαιτίσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε έναν μήνα», είπε μόνο

«Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του προέδρου Τραμπ», παραδέχτηκε ο ίδιος.

Μόνο τον Ιούλιο η Μόσχα εξαπέλυσε 120 βαλλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας και από αυτούς αναχαιτίστηκαν οι 35, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Συγκριτικά, ολόκληρο το 2024 η Ρωσία είχε εκτοξεύσει περί τους 250-320 πυραύλους, με βάση τις εκτιμήσεις ειδικών.

Ρωσικά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δύο στη Χερσώνα, στη δυτική Ουκρανία, στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Από την πλευρά της η Ρωσία έκανε λόγο για μία γυναίκα που σκοτώθηκε και έναν άνδρα που τραυματίστηκε σε ουκρανικό αεροπορικό πλήγμα στην περιφέρεια Ροστόφ. Παράλληλα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης σε ουκρανική επίθεση με drones στην περιφέρεια Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Πάβελ Μαλκόφ.

«Είναι σημαντικό να αναβιώσει η διπλωματική διαδικασία» για να τερματιστεί η σύγκρουση υπογράμμισε ο Ζελένσκι στο Χ.

Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ έγινε στο περιθώριο της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε στις 11 Ιουλίου, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τον χαρακτηρίζει χθες «πραγματικό φίλο της Ουκρανίας».

Μετά τον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι μετέβη στο Καπιτώλιο όπου απευθύνθηκε στους Αμερικανούς γερουσιαστές καλώντας τους να υιοθετήσουν νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας τις οποίες φέρεται να εγκρίνει ο Τραμπ.

Η γερουσία προώθησε αυτές τις κυρώσεις χθες το βράδυ. Το νομοσχέδιο αναμένει τώρα την τελική ψηφοφορία από τους γερουσιαστές πριν σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.