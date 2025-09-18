Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
21.7 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές, από το 2029 θα μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων του λυκείου

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ζαχαράκη: Για το εθνικό απολυτήριο μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ALPHA η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε η υπουργός, το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;

Για τον λόγο αυτό η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποκλειστικό: Ο Αλπερέν Σενγκούν στο κορυφαίο ελληνικό εστιατόριο «Μάνος» – Ο Έλληνας που του έσπασε πιάτο στο κεφάλι, η Βίσση και η αγκαλιά [βίντεο]

0
Το πρόσωπο των ημερών, ο αθλητής που κατάφερε να...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου – Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

0
Ένστολοι: Σε ισχύ τίθεται το νέο μισθολόγιο για τους...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους – Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, ακινητοποιήθηκε όχημα

0
Κίνηση: Η κίνηση επέστρεψε για τα καλά στους δρόμους...
ΕΛΛΑΔΑ

Η αόρατη απειλή στις αποβάθρες του μετρό

0
Κάθε μέρα, χιλιάδες πολίτες κατεβαίνουν στις αποβάθρες του μετρό...
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ο κάμεραμαν Γιώργος Παυλάκης έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε ρεπορτάζ

0
Πάτρα: Ένα πολύ λυπηρό περιστατικό, συγκλόνισε τον κόσμο της...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group