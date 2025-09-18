Ζαχαράκη: Για το εθνικό απολυτήριο μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ALPHA η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε η υπουργός, το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;

Για τον λόγο αυτό η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ