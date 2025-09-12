ΥΠΟΙΚ: Σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών συνολικά έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της το 2019, με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:

Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στον φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).

Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης. Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα. Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών. Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης. Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν σε έμμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%) και η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Ακολουθεί πίνακας που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν σε έμμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%) και η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Ακολουθεί πίνακας που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Μειώσεις φόρων και εισφορών 2019-2026

Μειώσεις φόρων και εισφορών Έτος πρώτης εφαρμογής

1 Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη 2026

2 Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα 25% από 35% 2026

3 Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027 2026

4 Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης 2026

5 Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους 2026

6 Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών 2026

7 Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα 2026

8 Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 2026

9 Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου 2026

10 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινή απασχόληση και απασχόληση σε ημέρες αργίας ή Κυριακές για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης 2025

11 Μείωση από το 15% στο 5% του συντελεστή φορολογίας σε τόκους εισηγμένων εταιρικών ομολόγων 2025

12 Μείωση κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών 2025

13 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες 2025

14 Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ 2025

15 Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ 2025

16 Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μία σειρά από συναλλαγές (τόκους εταιρικών δανείων, οικοδομικές άδειες, χρησιδάνεια, γάμους, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.) 2025

17 Κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές 2025

18 Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps) 2025

19 Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών 2025

20 Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ νέων γονέων 2025

21 Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα ή ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που θα ενοικιαστούν σε μακροχρόνια μίσθωση 2025

22 Αναπροσαρμόστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, έτσι ώστε να αυξάνεται ετησίως το κατώφλι κάθε κλιμακίου αναλογικά με το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων 2025

23 Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά 2024

24 Κατάργηση της μείωσης του 30% επί των συντάξεων των απασχολούμενων συνταξιούχων 2024

25 Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές 2024

26 Μείωση 50% του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες 2024

27 Μεγαλύτερη μείωση του φόρου, από 40% σε 100%, για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες αγοράς αγαθών 2024

28 Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο πλοίων, σκαφών μέχρι 7 μέτρα 2024

29 Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα καθώς και στους συνταξιούχους 2023

30 Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 2023

31 Μόνιμη και πλήρης απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη 2023

32 Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% 2023

33 Μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,5% σε 0,2% 2023

34 Μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών 2023

35 Κατάργηση του φόρου επί των τόκων σε κρατικά ομόλογα 2023

36 Μονιμοποίηση της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας 2023

37 Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά επιπλέον 13% μεσοσταθμικά (η σωρευτική μείωση έφτασε 34%) 2022

38 Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% στο 22% 2022

39 Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% 2022

40 Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες (από το 2025 μονιμοποιήθηκε με νέο σύστημα) 2022

41 Μείωση στο 10% (από 12% έως 20%) και κατάργηση για νέους έως 29 ετών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 2022

42 Μείωση επιπλέον 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών ιδιωτικού τομέα 2022

43 Θέσπιση υπερέκπτωσης σε δαπάνες πράσινης οικονομίας 2022

44 Φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών με μείωση 30% του φόρου εισοδήματος σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχείρησης, συνεργασίας προσώπων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης 2022

45 Απαλλαγή από τον φόρο των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε Σώματα Ασφαλείας, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές 2022

46 Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Σε αυτό το κίνητρο εμπίπτουν οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της κατοικίας και περιλαμβάνονται εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ., εργασίες ξυλουργού, εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ., εργασίες σκυροδέματος. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες προσμετρώνται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 2022

47 Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, που αυξάνουν το μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος για το εν λόγω έτος που έγινε η αύξηση 2022

48 Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας 2022

49 Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock options) που παρέχονται σε εργαζόμενους, προβλέπεται απαλλαγή τους από τον φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και ευνοϊκή φορολόγησή τους ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον διακρατηθούν για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Στην περίπτωση μάλιστα που τα δικαιώματα αυτά αφορούν τίτλους νεοσύστατων μικρών επιχειρήσεων προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, φορολόγηση με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) εφόσον διακρατηθούν για τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες 2022

50 Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα 2021

51 Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα 2021

52 Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 100% στο 55% και των νομικών προσώπων από το 100% στο 80% 2021

53 Αύξηση της υπερέκπτωσης σε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (R&D) από 30% σε 100% 2021

54 Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για δωρεές-παροχές έως 800.000 ευρώ 2021

55 Μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1% σε 0,5% 2021

56 Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 13% σε 6% 2021

57 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και σχολές χορού από το 24% στο 13% 2021

58 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους ζωολογικούς κήπους από το 24% στο 13% 2021

59 Για προσέλκυση επενδύσεων από «Επενδυτικούς Αγγέλους», θεσπίζεται 50% φοροαπαλλαγή στο ποσό που θα επενδύσουν ιδιώτες στις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece 2021

60 Μόνιμη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο) 2021

61 Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο 2020

62 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης κατά 0,9% 2020

63 Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 24% 2020

64 Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% σε 5% 2020

65 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά 2020

66 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αστικές, προαστικές, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές από το 24% στο 13% 2020

67 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε θαλάσσιες μεταφορές από το 24% στο 13% 2020

68 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αεροπορικές μεταφορές από το 24% στο 13% 2020

69 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα ταξί από το 24% στο 13% 2020

70 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους κινηματογράφους από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6% 2020

71 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) από το 24% στο 6% 2020

72 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα έργα τέχνης από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6% 2020

73 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ που παραδίδεται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13% 2020

74 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13% 2020

75 Μείωση ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από αναλογία υψηλού/χαμηλού συντελεστή 80/20 σε αναλογία 95/5 2020

76 Μείωση ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (πάνες για βρέφη, πορτ μπεμπέ, καροτσάκια, βραστήρες, αποστειρωτές, καρεκλάκια, βρεφικά καθίσματα) καθώς και τα κράνη από 24% σε 13% 2020

77 Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το 2026 2020

78 Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων έως το 2026 2020

79 Πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων, με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα (Non-Dom και Family Offices). Φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας, καταβάλλουν για όλα τα εισοδήματά τους που αποκτώνται στην αλλοδαπή ένα εφάπαξ ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων αυτών και αυτομάτως, με την καταβολή αυτών των χρημάτων, εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. Συνταξιούχοι δικαιούχοι εισοδήματος από συντάξεις στην αλλοδαπή, εφόσον μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δύνανται να υπαχθούν σε εναλλακτική αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7%, με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Έλληνες και αλλοδαποί που μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για τουλάχιστον μία διετία, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στη χώρα μας. 2020

80 Μείωση του φόρου 40% για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (αρχικά αφορούσε υπηρεσίες) 2020

81 Μείωση ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% 2019

82 Απαλλαγή αυτοκινήτων ΙΧ πολυτέκνων από φόρο πολυτελείας 2019

83 Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω 2019

Μειώσεις Έμμεσων φόρων 2019-2026 Έτος πρώτης εφαρμογής

1 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αστικές, προαστικές, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές από το 24% στο 13% 2020

2 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε θαλάσσιες μεταφορές από το 24% στο 13% 2020

3 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αεροπορικές μεταφορές από το 24% στο 13% 2020

4 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα ταξί από το 24% στο 13% 2020

5 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους κινηματογράφους από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6% 2020

6 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) από το 24% στο 6% 2020

7 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα έργα τέχνης από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6% 2020

8 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ που παραδίδεται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13% 2020

9 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13% 2020

10 Μείωση ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από αναλογία υψηλού/χαμηλού συντελεστή 80/20 σε αναλογία 95/5 2020

11 Μείωση ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (πάνες για βρέφη, πορτ μπεμπέ, καροτσάκια, βραστήρες, αποστειρωτές, καρεκλάκια, βρεφικά καθίσματα) καθώς και τα κράνη από 24% σε 13% 2020

12 Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το 2025 2020

13 Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 13% σε 6% 2021

14 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και σχολές χορού από το 24% στο 13% 2021

15 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους ζωολογικούς κήπους από το 24% στο 13% 2021

16 Μόνιμη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο) 2021

17 Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% 2022

18 Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες (από το 2025 μονιμοποιείται με νέο σύστημα) 2022

19 Μείωση στο 10% (από 12% έως 20%) και κατάργηση για νέους έως 29 ετών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 2022

20 Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% 2023

21 Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μία σειρά από συναλλαγές (τόκους εταιρικών δανείων, οικοδομικές άδειες, χρησιδάνεια, γάμους, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.) 2025

22 Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps) 2025

23 Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών 2025

24 Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 2026

25 Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους