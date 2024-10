Νόμπελ Ιατρικής: Στους Victor Ambros και Gary Ruvku το φετινό βραβείο

Στους Victor Ambros και Gary Ruvkun απονέμεται το φετινό Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του microRNA και το ρόλο τους στην μετα-μεταγραφική γονιδιακή ρύθμιση.

«Το βραβείο Νόμπελ της φετινής χρονιάς ανταμείβει δύο επιστήμονες για την ανακάλυψη μίας θεμελιώδους αρχής που διέπει την ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

Από το 1901 έως το 2023, απονεμήθηκαν 114 βραβεία Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής. Μόλις δεκατρείς από τους 227 νικητές ήταν γυναίκες.

