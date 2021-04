Αξιωματούχος EMA: Το AstraZeneca συνδέεται με τις θρομβώσεις - Δεν ξέρουμε γιατί

Ο αξιωματούχος του ΕΜΑ υποστήριξε ακόμη, πως η σύνδεση θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες ώρες από τον ίδιο τον ΕΜΑ.

Το AFP σε Tweet του, για την έκτακτη αυτή είδηση, που κάνει τον γύρο του κόσμου αυτή τη στιγμή, αναφέρει συγκεκριμένα: «Κορυφαίος αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΜΑ, είπε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των θρομβώσεων, αλλά η αιτία δεν είναι ξεκάθαρη».

#BREAKING European Medicines Agency (EMA) top official says there is link between AstraZeneca Covid vaccine and blood clots, but cause not clear pic.twitter.com/Fb1qftFzS7

— AFP News Agency (@AFP) April 6, 2021