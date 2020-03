Ατέλειωτος θρήνος στην Ιταλία: 368 οι νεκροί σε μία ημέρα - Χαμόγελα στην Κίνα: Έκλεισε και το τελευταίο προσωρινό νοσοκομείο για τον κορωνοϊό

Με φρενήρεις ρυθμούς αυξάνονται τα κρούσματα και οι νεκροί του κορωνοϊού στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις όσοι νοσούν από τον ιο είναι πλέον 24.747. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.809 ενώ ιάθηκαν 2.335.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, χθες τα κρούσματα ήταν 21.157, απεβίωσαν 1.441 ασθενείς και 1996 ήταν οι ιαθέντες.

Μέσα σε μια ημέρα διαγνώσθηκαν 3.590 νέοι θετικοί στον ιό και έχασαν την ζωή τους 368 άνθρωποι.

Στην Λομβαρδία συνολικά υπάρχουν 13.272 κρούσματα και 1.218 νεκροί.

Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια μολύνθηκαν 3.093 άνθρωποι και οι νεκροί, συνολικά, είναι 284

Στο Βένετο σημειώθηκαν 2.172 μεταδόσεις και υπάρχουν 63 νεκροί.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, στην Κίνα γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό γιόρτασαν το κλείσιμο του τελευταίου προσωρινού νοσοκομείου, που χτίστηκε στην χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY

— China Daily (@ChinaDaily) March 11, 2020