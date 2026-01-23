Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, 2026
Ξέσπασμα Λεσόρ: «Σταματήστε να λέτε ψέματα-Ούτε εγώ ξέρω την ημερομηνία που θα επιστρέψω»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Την έντονη αντίδραση του Ματίας Λεσόρ προκάλεσαν δημοσιεύματα που τον έφερναν την επόμενη εβδομάδα να μπαίνει σταδιακά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και να μετρά αντίστροφα πλέον για την επιστροφή του στη δράση μετά τη δεύτερη επέμβαση στο πόδι του.

Ο Γάλλος σέντερ έκανε λόγο για ψέματα, ζήτησε να σεβαστούν όλοι την επιθυμία του να ολοκληρώσει με ησυχία την αποθεραπεία του και ξεκαθάρισε πως ούτε και ο ίδιος γνωρίζει πότε θα μπορέσει να παίξει ξανά.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα. Σταματήστε να τραβάτε προσοχή στην υπόθεσή μου. Απλώς θέλω να κάνω την αποθεραπεία μου με ηρεμία και να επιστρέψω στο να παίζω μπάσκετ. Για τελευταία φορά, ΟΠΟΙΟΣ δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής και κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή μου», ανέφερε.

Ο Λεσόρ είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 19 Δεκεμβρίου του 2024, επανήλθε στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι, αλλά μετά την υποτροπή που υπέστη υποβλήθηκε σε καθαρισμό από τον διάσημο γιατρό Φαν Ντάικ.

