Δήμος Σαρωνικού: Μία άνευ προηγουμένη αήθη επίθεση δέχτηκε, κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Σαρωνικού κ. Δημήτρης Παπαχρήστου από τη δημοτική σύμβουλο Νάταλι Κάκκαβα.

Αφορμή για αυτή την επίθεση στάθηκε η λασπολογία της δημοτική συμβούλου, που στο παρελθόν βρισκόταν στο πλευρό του νυν δημάρχου, σχετικά με την στρατιωτική του θητεία.

Δημήτρης Παπαχρήστου: Αναλυτικά όλη η ανάρτηση

Τα τελευταία χρόνια έχω ακούσει και έχω ανεχθεί πολλά. Όμως όλα έχουν ένα όριο.

Χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου δέχθηκα μια ανήθικη και βαθιά προσβλητική επίθεση από την κ. Κάκκαβα, η οποία προχώρησε σε υποτιμητικούς υπαινιγμούς σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων, διαστρεβλώνοντας, παράλληλα, προσωπικές μας συζητήσεις.

Εδώ και τρία χρόνια έχω επιλέξει να μη δίνω απαντήσεις, παρότι έχω δει προσωπικά μου δεδομένα, ιατρικές πληροφορίες και έγγραφα να διακινούνται στο διαδίκτυο, να αλλοιώνονται και να χρησιμοποιούνται με σκοπό τη σπίλωση της προσωπικότητάς μου. Έχω δει μέλη της αντιπολίτευσης να στηρίζουν την πολιτική τους στάση πάνω σε ζητήματα αυστηρά προσωπικά, παραβλέποντας κάθε όριο αξιοπρέπειας.

Για να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στους δημότες και για να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον κατήφορο:

Νόμιμα έλαβα απαλλαγή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων για σοβαρό ιατρικό λόγο που με συνοδεύει από την παιδική μου ηλικία. Δεν αποτελεί επιλογή μου, ούτε κριτήριο της αξίας ή της αποτελεσματικότητάς μου ως Δημάρχου.

Δεν απολογούμαι σε κανέναν για ζητήματα υγείας. Το ίδιο ισχύει για κάθε άνθρωπο που έχει βρεθεί σε αντίστοιχη θέση.

Λυπάμαι που αναγκάστηκα να διακόψω τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως ήταν το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω για την οικογένειά μου που εδώ και τρία χρόνια γίνεται αποδέκτης αυτής της τοξικότητας και κυρίως για όσους συνανθρώπους μας μπορεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις να βλέπουν τα ζητήματα υγείας τους να χρησιμοποιούνται για την στοχοποίηση και περιθωριοποίησή τους.

Ως εκπρόσωπος μιας νεότερης γενιάς στην αυτοδιοίκηση, δηλώνω ξεκάθαρα:

Αυτή δεν είναι η πολιτική που θέλουμε για το μέλλον του τόπου μας. Και θεωρώ χρέος μου να στέκομαι κάθετα απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με σθένος για τον Δήμο που αγαπώ, να υπερασπίζομαι όσους έχουν βρεθεί ή θα βρεθούν σε ανάλογη θέση και να συμβάλλω ώστε τέτοιες συμπεριφορές να μην έχουν χώρο στον δημόσιο διάλογο.