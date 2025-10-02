Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Ξεκίνησε η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες: 112 για Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα θα χτυπήσουν και την Αττική

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει την επικράτεια το ερχόμενο 48ωρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το 112 έχει στείλει μηνύματα σε κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας καλώντας τους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Ταυτόχρονα, Γιάννης Καλλιάνος και Παναγιώτης Γιαννόπουλος προβλέπουν πως η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» την Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση το διήμερο Πέμπτη – Παρασκευή (2-3/10) ενώ ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται βροχοπτώσεις σε νησιά του Ιονίου. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από τα μεσάνυχτα στη Δυτική Ελλάδα και την Πέμπτη θα επηρεαστούν:

Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Εύβοια

Ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει πως την Πέμπτη στην Αττική, κυρίως τα δυτικά και τα νότια τμήματα του νομού «θα δεχτούν αρκετό νερό». «Νομίζω αύριο θα βρέξει στην Αττική σε κάθε γωνιά του νομού», είπε ο μετεωρολόγος.

Την Παρασκευή τα εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε:

Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Ανατολικό Αιγαίο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, την Πέμπτη, καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς επίσης και στην Αττική. Βροχές θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Ο μετεωρολόγος προβλέπει πως τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το μεσημέρι της Παρασκευής.

112 στα νησιά του Ιονίου, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία
Το βράδυ της Τετάρτης το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας και της Ηλείας που τους προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η επιδείνωση του καιρού προκαλείται από ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής, «φτάνουν» και στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως Ζάκυνθο, Κεφαλονιά) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα. Έντονα τα φαινόμενα θα είναι και στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

Η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι, ενώ τα Δωδεκάνησα θα δουν πιο έντονα φαινόμενα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

