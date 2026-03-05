Ξεκάθαρη και άμεση απάντηση Ελλάδας στην Τουρκία για Patriot: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου»

Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο έπειτα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις απειλές που δέχτηκε η Κύπρος.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους.

«Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», συνεχίζει για να προσθέσει πως «οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».

Και καταλήγει λέγοντας:

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Τουρκικό ΥΠΕΞ για Patriot στην Κάρπαθο: «Τα Δωδεκάνησα είναι υπό αποστρατιωτικοποίηση»

Προηγήθηκε η ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για την μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο έπειτα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις απειλές που δέχτηκε η Κύπρος.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντσού Κετσελί αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου μετά την παρουσία Patriot στην Κάρπαθο και επικαλείται τις συνθήκες Λωζάνης και του Παρισιού για να στηρίξει τη θέση αυτή.

Παράλληλα, κατηγορεί «ορισμένους κύκλους» ότι επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις στην περιοχή και ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα «προσπαθώντας με κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ».

Ο ίδιος αναφέρει ότι οι Τουρκοκύπριοι «με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας και της εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο».

«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου:

Θεωρούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός.

Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο.