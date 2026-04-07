Ξεμπλοκάρουν 43.000 επικουρικές συντάξεις με ποσά έως 401 ευρώ [πίνακες]

Μειώνεται δραστικά ο χρόνος απονομής των επικουρικών συντάξεων με τη διάταξη που επισπεύδει την έκδοσή τους από το τελευταίο Ταμείο όταν μεσολαβεί διαδοχική ασφάλιση.

Πλέον η αίτηση θα εξετάζεται από τον τελευταίο φορέα αντί από το Ταμείο στο οποίο οι ασφαλισμένοι έχουν τα περισσότερα ένσημα. Τα ποσά για τους δικαιούχους φτάνουν στα 401 ευρώ.

Η σχετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που είναι σε δημόσια διαβούλευση (opengov.gr) και μετά το Πάσχα θα κατατεθεί στη Βουλή. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να «λυθούν τα χέρια» των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ώστε να αρχίσει να κατεβαίνει το στοκ με τις 43.000 αιτήσεις που είναι σε αναμονή, εκ των οποίων οι 33.000 εκκρεμούν πέραν του τριμήνου και πολλές από αυτές φτάνουν να καθυστερούν έως και 3 χρόνια.

Οι λόγοι των καθυστερήσεων είναι αφενός γιατί υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αργεί να συνυπολογιστεί ώστε να βγει η απόφαση και αφετέρου διότι οι καθυστερήσεις στις επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση δημιουργούν πρόσθετο φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να πηγαίνει πίσω και η έκδοση των επικουρικών συντάξεων όπου ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί σε ένα Ταμείο.

Η διάταξη αναφέρει ότι στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης οι πράξεις απονομής της επικουρικής σύνταξης εκδίδονται από τον φορέα στον οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον απονέμοντα φορέα ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης.

Με τη διάταξη που προωθείται, τα στάδια της εσωτερικής αλληλογραφίας στις επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση καταργούνται και πλέον η αίτηση θα μένει και θα εξετάζεται από τον τελευταίο φορέα του ασφαλισμένου. Ο χρόνος που θα κερδίσουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ από την κατάργηση της αλληλογραφίας φτάνει και τους 3 με 5 μήνες και αυτή η εξοικονόμηση χρόνου θα μειώσει και τους χρόνους απονομής όλων των επικουρικών συντάξεων και όχι μόνον τις «διαδοχικές».

Σύμφωνα με το νόμο 5078/2023, η απόφαση απονομής της επικουρικής σύνταξης θα πρέπει να εκδίδεται εντός 3 μηνών μετά την απονομή της κύριας σύνταξης ή εντός 6 μηνών εφόσον η αίτηση για την επικουρική σύνταξη υποβλήθηκε μετά την αίτηση για την κύρια σύνταξη.

Στις περιπτώσεις που ο διανυθείς χρόνος επικουρικής ασφάλισης έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε επικουρικά Ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, η επικουρική εκδίδεται από τον φορέα, κλάδο ή λογαριασμό στον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει στο σύνολο 15 έτη επικουρικής ασφάλισης.

Εφόσον οι προθεσμίες των 3 ή 6 μηνών παρέλθουν άπρακτες, η επικουρική σύνταξη απονέμεται με τη διαδικασία της ταχείας έκδοσης (fast track), εφόσον οι αιτούντες έχουν συμπληρώσει στον επικουρικό φορέα τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας ή 15 έτη.

Διπλός τρόπος υπολογισμού με «ποινή» λόγω ηλικίας

Σε αντίθεση με τις κύριες συντάξεις, οι επικουρικές υπολογίζονται με σταθερό ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών 2002-2014 για κάθε έτος ασφάλισης ως το 2014 και με βάση το σύνολο των εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι από το 2015 και μετά.

Το κλειδί που μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει τα ποσά είναι στην ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς στο τμήμα σύνταξης για τα έτη ασφάλισης από το 2015 και μετά υπάρχει συντελεστής απομείωσης της σύνταξης (ράντα) ανάλογα με την ηλικία. Οσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία εξόδου (π.χ. 67) τόσο μικρότερος είναι ο συντελεστής απομείωσης της σύνταξης και το αντίστροφο: Μικρή ηλικία (π.χ. 60) μεγάλος συντελεστής απομείωσης.

Ως 401 ευρώ τα ποσά για όσους βγαίνουν το 2026

Οι επικουρικές συντάξεις για τους ασφαλισμένους που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026, με 33 ως 40 έτη ασφάλισης κυμαίνονται από 160 ευρώ ως 401 ευρώ.

Τα ποσά υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές των ασφαλισμένων από το 2002 ως το 2014 και από το 2015 ως το 2026, τα έτη ασφάλισης ως το 2014 και τις εισφορές που καταβάλλουν για τα έτη ασφάλισης μετά το 2015.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ποσού παίζει και η ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς εφαρμόζεται ειδικός συντελεστής (ράντα) που μειώνει το ποσό όσο μικρότερη από τα 67 είναι η ηλικία εξόδου.

Σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι επικουρικές συντάξεις για όσους σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026, από το Δημόσιο και από Ταμεία του ιδιωτικού τομέα, θα διαμορφωθούν (ενδεικτικά) ως εξής:

Α. Επικουρικές Δημοσίου:

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.260 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.599 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 401 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 64ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.180 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.507 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 376 ευρώ μικτά.

Β. Επικουρικές από Ταμεία ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ κ.ά.):

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.880 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.162 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 308 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 62ο έτος με 33 έτη ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.370 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 1.576 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 160 ευρώ μικτά.

Ποιοι συνταξιούχοι μπορούν να ζητήσουν επίσπευση στην έκδοση επικουρικής σύνταξης;

Η επικουρική σύνταξη απονέμεται αφού εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων επιτρέπεται να υποβάλουν αίτημα επίσπευσης της εξέτασης της αίτησής τους για επικουρική σύνταξη, όταν πρόκειται για αναπηρία,, για σύνταξη λόγω θανάτου αλλά και για λόγους βιοπορισμού από συνταξιούχους με πολύ χαμηλό εισόδημα. Τέτοια αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι σε επικουρικά Ταμεία με εισφορές (εργαζόμενοι και εργοδότη) πάνω από 6%, δηλαδή με εισφορές 8% ή 10% ή και 12% δικαιούνται μπόνους στη σύνταξη με συντελεστή 0,075%, ο οποίος αυξάνει τα ποσά από 50 ως και 200 ευρώ μηνιαίως.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι 1,3 εκατ. συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις βρίσκονται για 16ο έτος από τότε που επιβλήθηκαν οι πρώτες περικοπές (2010) χωρίς καμία αύξηση, παρότι από το 2023 οι αυξήσεις δίδονται στις κύριες συντάξεις και παρά το γεγονός ότι ο επικουρικός κλάδος του ΕΦΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ) εμφανίζει πλεονάσματα.

ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΤΟ 2026 (*)

Σύνολο ετών ασφάλισης Ετη ασφάλισης ως 2014 Συντάξιμος μισθός Επικουρική σύνταξη ως το 2014 (Α ποσό) Ετη ασφάλισης από 2015 ως 2026 Μέσος μισθός Εισφορές επικουρικής ασφάλισης από 2015 ως 2026 Επικουρική σύνταξη από 2015 ως 2026 (Β ποσό) Σύνολο επικουρικής σύνταξης (Α+Β) ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 67Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 17,297 40 28 1.780€ 224€ 12 2.047€ 19.037€ 92€ 316€ 40 28 1.900€ 239€ 12 2.185€ 20.321€ 98€ 337€ 40 28 2.020€ 255€ 12 2.323€ 21.604€ 104€ 359€ 40 28 2.140€ 270€ 12 2.461€ 22.887€ 110€ 380€ 40 28 2.260€ 285€ 12 2.599€ 24.171€ 116€ 401€ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 64Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 19,197 40 28 1.700€ 214€ 12 1.955€ 18.182€ 79€ 293€ 40 28 1.820€ 229€ 12 2.093€ 19.465€ 84€ 314€ 40 28 1.940€ 244€ 12 2.231€ 20.748€ 90€ 335€ 40 28 2.060€ 260€ 12 2.369€ 22.032€ 96€ 355€ 40 28 2.180€ 275€ 12 2.507€ 23.315€ 101€ 376€

(*)Υπολογισμός σε 12μηνη βάση χωρίς Δώρα για το Δημόσιο

ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΎΝ ΤΟ 2026 (*)

Σύνολο ετών ασφάλισης Ετη ασφάλισης ως 2014 Συντάξιμος μισθός Επικουρική σύνταξη ως το 2014 (Α ποσό) Ετη ασφάλισης από 2015 ως 2026 Μέσος μισθός Εισφορές επικουρικής ασφάλισης από 2015 ως 2026 Επικουρική σύνταξη από 2015 ως 2026 (Β ποσό) Σύνολο επικουρικής σύνταξης (Α+Β) ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 67Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 17,297 35 23 1.400€ 145€ 12 1.610€ 17.469€ 84€ 229€ 35 23 1.520€ 157€ 12 1.748€ 18.966€ 91€ 248€ 35 23 1.640€ 170€ 12 1.886€ 20.463€ 99€ 269€ 35 23 1.760€ 182€ 12 2.024€ 21.960€ 106€ 288€ 35 23 1.880€ 195€ 12 2.162€ 23.458€ 113€ 308€ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 62Ο ΕΤΟΣ (ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ). ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 20,453 33 21 1.370€ 91€ 12 1.576€ 17.094€ 70€ 161€ 33 21 1.490€ 99€ 12 1.714€ 18.591€ 76€ 175€ 33 21 1.610€ 107€ 12 1.852€ 20.089€ 82€ 189€ 33 21 1.730€ 114€ 12 1.990€ 21.586€ 88€ 202€ 33 21 1.850€ 122€ 12 2.128€ 23.083€ 94€ 216€

(*) Υπολογισμός σε 14μηνη βάση μαζί με Δώρα για τον ιδιωτικό τομέα

Νέο μπόνους στις συντάξεις για όσους έχουν 2 – 15 χρόνια σε δύο Ταμεία [αναλυτικοί πίνακες]

Επέκταση της προσαύξησης συντάξεων για την παράλληλη ασφάλιση 200.000 συνταξιούχων πριν από τον Μάιο του 2016 εξετάζει το υπουργείο Εργασίας κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, την οποία αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Το θέμα αντιμετωπίζεται θετικά και εφόσον το υπουργείο προχωρήσει σε κάποια νομοθετική ρύθμιση, τότε οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 και είχαν πληρώσει εισφορές σε δύο Ταμεία ταυτόχρονα, παίρνοντας όμως σύνταξη μόνον από το ένα, θα δικαιωθούν με αύξηση σύνταξης που ανάλογα με τον παράλληλο χρόνο φτάνει μέχρι τα 360 ευρώ.

Η προσαύξηση σύνταξης για την παράλληλη ασφάλιση προβλέφθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016), αλλά μόνον για τους νέους συνταξιούχους, μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Οι παλαιοί, που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον Μάιο του 2016 και είχαν πληρώσει δυο Ταμεία ταυτόχρονα, εξαιρέθηκαν της ευνοϊκής αυτής διάταξης και μόνον αν είχαν 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης μπορούν να τα αξιοποιήσουν, λαμβάνοντας δεύτερη σύνταξη στα 67. Με λιγότερα από 16 έτη (π. 15 έτη παράλληλης ασφάλισης) ο νόμος δεν τους δίνει τίποτε.

Το πρόβλημα αυτό είναι πλέον στο τραπέζι του υπουργείου Εργασίας και απαιτείται λύση, που θα αποκαθιστά την ίση μεταχείριση ανάμεσα σε συνταξιούχους οι οποίοι παρότι είχαν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε δυο Ταμεία λόγω επαγγέλματος, καταλήγουν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς τα δικαιώματα που απορρέουν από την παράλληλη ασφάλισή τους.

Το ενδεχόμενο όμως να δικαιωθούν και οι παλαιοί συνταξιούχοι, με ανάλογη προσαύξηση με αυτή που παίρνουν για την παράλληλη ασφάλιση οι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016, είναι ανοιχτό, καθώς τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση προσαύξησης δεν απορρίπτονται αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα και οι υπηρεσίες περιμένουν οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει σήμερα δύο ντοκουμέντα που είναι οι απαντήσεις του ΕΦΚΑ σε αιτήματα συνταξιούχων και συνταξιουχικών οργανώσεων για το θέμα της προσαύξησης ενσήμων από παράλληλη ασφάλιση.

Οπως φαίνεται καθαρά στα δύο έγγραφα, ο ΕΦΚΑ δεν απορρίπτει τα αιτήματα αλλά αναγνωρίζει ότι υπάρχει θέμα με την επέκταση της προσαύξησης για την παράλληλη ασφάλιση των συνταξιούχων πριν από το 2016, λέγοντας ότι έχει στείλει σειρά εγγράφων στο υπουργείο Εργασίας και αναμένει οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων.

Ενδεικτικά, στο πρώτο έγγραφο, που αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», και στο σημείο 3 αναφέρεται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΦΚΑ ότι: «Η υπηρεσία μας με σειρά εγγράφων έχει ζητήσει και περιμένει οδηγίες από το υπουργείο ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης αιτήσεων συνταξιούχων πριν τις 13/5/2016 που ζητούν να αξιοποιηθεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τη συνταξιοδότηση».

Είναι ξεκάθαρο ότι, αν ο ΕΦΚΑ θεωρούσε ότι δεν υφίσταται θέμα επέκτασης της προσαύξησης στους παλαιούς συνταξιούχους, θα απέρριπτε τα αιτήματά τους, επικαλούμενος ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον νόμο. Το ότι δεν δίνει απορριπτική απάντηση, αλλά αντιθέτως έχει ζητήσει από το υπουργείο να δώσει οδηγίες «ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων» δείχνει ότι ο νόμος για την προσαύξηση σύνταξης θα πρέπει να εφαρμοστεί και στους παλαιούς συνταξιούχους.

Τι ισχύει με την παράλληλη ασφάλιση για συνταξιούχους πριν και μετά το 2016

Σε αναμονή για προσαύξηση συντάξεων από διπλά ένσημα εκτιμάται ότι βρίσκονται περισσότεροι από 200.000 παλαιοί συνταξιούχοι.

Με το προηγούμενο καθεστώς, οι συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 που είχαν συμπληρώσει 16 χρόνια με παράλληλη ασφάλιση δικαιούνται δεύτερη σύνταξη (εθνική και ανταποδοτική) στο 67ο έτος.

Το πρόβλημα και η αδικία που δεν διόρθωσε ο νόμος 4387/2016 είναι με τους συνταξιούχους που δεν έφτασαν τα 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης αλλά είχαν λιγότερα και εξαιρέθηκαν από την προσαύξηση της σύνταξής τους, που ισχύει όμως για την παράλληλη ασφάλιση των συνταξιούχων μετά τις 13 Μαΐου του 2016.

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος του 2015 που είχε 35 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ, εκ των οποίων για 10 χρόνια ήταν παράλληλα ασφαλισμένος και στο ΤΕΒΕ, πήρε τη σύνταξη του ΙΚΑ και δεν δικαιούται τίποτε από τα 10 χρόνια του ΤΕΒΕ. Αν είχε 16 χρόνια θα έπαιρνε δεύτερη σύνταξη στο 67ο έτος.

Για τα 10 χρόνια οι εισφορές πάνε χαμένες. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, ήτοι μετά τις 13/5/2016 με ένσημα ΙΚΑ και παράλληλα 10 χρόνια στο ΤΕΒΕ, πήρε τη σύνταξη από το ΙΚΑ και λαμβάνει προσαύξηση για τα 10 χρόνια εισφορών που είχε πληρώσει ως παράλληλα ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ.

Συμπερασματικά, οι παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν ασφαλιστεί παράλληλα σε δύο Ταμεία και δεν συμπλήρωσαν 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης δεν λαμβάνουν καμία προσαύξηση στη σύνταξή τους, ενώ όσοι συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά και έχουν παράλληλη ασφάλιση μπορούν είτε να πάρουν προσαύξηση σύνταξης (που συμφέρει περισσότερο) είτε να πάρουν δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη.

Μέχρι και 360 ευρώ τον μήνα το μπόνους των διπλών ενσήμων

Η προσαύξηση σύνταξης για την παράλληλη ασφάλιση υπολογίζεται με συντελεστή 0,075% ανά έτος και για καθεμία (1) μονάδα επιπλέον εισφοράς άνω του 20%. Οι συνταξιούχοι πριν από το 2016 που ήταν ασφαλισμένοι σε δυο Ταμεία πλήρωναν το 20% που είναι η εισφορά κύριας σύνταξης εις διπλούν.

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», η προσαύξηση που αναλογεί στα διπλά ένσημα για μια 15ετία φτάνει ως και τα 360 ευρώ στη μηνιαία σύνταξη.

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος πριν από το 2016 που είχε στο ΙΚΑ 35 χρόνια ασφάλισης από τα οποία τα 15 χρόνια ήταν παράλληλα ασφαλισμένος και στο ΤΕΒΕ, με εισφορές 320 ευρώ τον μήνα, που αντιστοιχούν σε μισθό 1.600 ευρώ δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξη του ΙΚΑ κατά 360 ευρώ από τα ένσημα της 15ετίας στο ΤΕΒΕ. Συνταξιούχος πριν από το 2016 που ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ και είχε παράλληλα σύμβαση με το Δημόσιο για 5 χρόνια με μισθό 1.030 ευρώ τον μήνα δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξη του ΙΚΑ κατά 77 ευρώ από τα ένσημα που είχε στο Δημόσιο.

3.Συνταξιούχος πριν από το 2016 που ασφαλίστηκε στο ΤΣΜΕΔΕ για 35 χρόνια και είχε παράλληλα και ασφάλιση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ για 10 χρόνια με μέσο μισθό 1.350 ευρώ δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ κατά 203 ευρώ από τα ένσημα των 10 ετών στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Συνταξιούχος του ΤΕΒΕ πριν από το 2016 που ασφαλίστηκε παράλληλα για 12 χρόνια στο ΙΚΑ με μισθό 1.590 ευρώ τον μήνα δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξη του ΤΕΒΕ κατά 286 ευρώ από τα ένσημα των 12 ετών στο ΙΚΑ.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι για τα διπλά ένσημα;

Οι συνταξιούχοι πριν από το 2016 που είχαν διπλή ασφάλιση για 2 ως 15 χρόνια θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ ζητώντας να υπολογιστεί ο παράλληλος χρόνος ως προσαύξηση στη σύνταξή τους, τονίζοντας ότι αδικούνται διότι ο νόμος 4387/2016 καθιέρωσε «δύο μέτρα και δύο σταθμά», χωρίζοντας τους συνταξιούχους με δύο Ταμεία σε εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν και μετά τις 13 Μαΐου 2016.

Η προσαύξηση σύνταξης για συνταξιούχους πριν από το 2016 με παράλληλη ασφάλιση για 3 έως 15 έτη

Συντάξιμες αποδοχές 3 έτη παράλληλης ασφάλισης 5 έτη παράλληλης ασφάλισης 7 έτη παράλληλης ασφάλισης 9 έτη παράλληλης ασφάλισης 11 έτη παράλληλης ασφάλισης 13 έτη παράλληλης ασφάλισης 15 έτη παράλληλης ασφάλισης Προσαύξηση σύνταξης ανάλογα με τα έτη παράλληλης ασφάλισης 800€ 36€ 60€ 84€ 108€ 132€ 156€ 180€ 950€ 43€ 71€ 100€ 128€ 157€ 185€ 214€ 1.030€ 46€ 77€ 108€ 139€ 170€ 201€ 232€ 1.110€ 50€ 83€ 117€ 150€ 183€ 216€ 250€ 1.190€ 54€ 89€ 125€ 161€ 196€ 232€ 268€ 1.270€ 57€ 95€ 133€ 171€ 210€ 248€ 286€ 1.350€ 61€ 101€ 142€ 182€ 223€ 263€ 304€ 1.420€ 64€ 107€ 149€ 192€ 234€ 277€ 320€ 1.500€ 68€ 113€ 158€ 203€ 248€ 293€ 338€ 1.600€ 72€ 120€ 168€ 216€ 264€ 312€ 360€

Η προσαύξηση σύνταξης για συνταξιούχους πριν από το 2016 με παράλληλη ασφάλιση για 2 έως 14 έτη

Συντάξιμες αποδοχές 2 έτη παράλληλης ασφάλισης 4 έτη παράλληλης ασφάλισης 6 έτη παράλληλης ασφάλισης 8 έτη παράλληλης ασφάλισης 10 έτη παράλληλης ασφάλισης 12 έτη παράλληλης ασφάλισης 14 έτη παράλληλης ασφάλισης Προσαύξηση σύνταξης ανάλογα με τα έτη παράλληλης ασφάλισης 850€ 26€ 51€ 77€ 102€ 128€ 153€ 179€ 950€ 29€ 57€ 86€ 114€ 143€ 171€ 200€ 1.060€ 32€ 64€ 95€ 127€ 159€ 191€ 223€ 1.130€ 34€ 68€ 102€ 136€ 170€ 203€ 237€ 1.200€ 36€ 72€ 108€ 144€ 180€ 216€ 252€ 1.270€ 38€ 76€ 114€ 152€ 191€ 229€ 267€ 1.350€ 41€ 81€ 122€ 162€ 203€ 243€ 284€ 1.450€ 44€ 87€ 131€ 174€ 218€ 261€ 305€ 1.520€ 46€ 91€ 137€ 182€ 228€ 274€ 319€ 1.590€ 48€ 95€ 143€ 191€ 239€ 286€ 334€

Πηγή: eleftherostypos.gr