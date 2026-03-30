Ξεμπλοκάρουν 33.000 επικουρικές συντάξεις

Μειώνεται δραστικά ο χρόνος απονομής των επικουρικών συντάξεων με τη διάταξη που επισπεύδει την έκδοσή τους από το τελευταίο ταμείο όταν μεσολαβεί διαδοχική ασφάλιση.

Πλέον η αίτηση θα εξετάζεται από τον τελευταίο φορέα αντί από το ταμείο στο οποίο οι ασφαλισμένοι έχουν τα περισσότερα ένσημα.

Η σχετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αναρτήθηκε στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να «λυθούν τα χέρια» των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ώστε να αρχίσει να κατεβαίνει το στόκ με τις 43.000 αιτήσεις που είναι σε αναμονή, εκ των οποίων οι 33.000 εκκρεμούν πέραν του τριμήνου και πολλές από αυτές φτάνουν να καθυστερούν ως και 3 χρόνια.

Οι λόγοι των καθυστερήσεων είναι αφενός γιατί υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αργεί να συνυπολογιστεί ώστε να βγεί η απόφαση, και αφετέρου διότι οι καθυστερήσεις στις επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση δημιουργούν πρόσθετο φόρτο εργασίας με αποτέλεσμα να πηγαίνει πίσω και η έκδοση των επικουρικών συντάξεων όπου ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί σε ένα ταμείο.

Η διάταξη για την επίσπευση των απονομών των επικουρικών συντάξεων περιλαμβάνεται στο Γ΄ Κεφάλαιο του πολυνομοσχεδίου (άρθρο 110) και αναφέρει ότι στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης οι πράξεις απονομής της επικουρικής σύνταξης εκδίδονται από τον φορέα, στον οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον απονέμοντα φορέα ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης.

Το πλήρες κείμενο αναφέρει: Στο άρθρο 96Α του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί της ενοποίησης των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης, προστίθεται παρ. 5, ως εξής: «5. Στις περιπτώσεις που υφίσταται διαδοχικός χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους από έναν εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς αποκλειστικά εντός του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, οι πράξεις απονομής της επικουρικής σύνταξης εκδίδονται από τον πρώην εντασσόμενο φορέα, τομέα κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον απονέμοντα φορέα ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης».

Με τη διάταξη που προωθείται τα στάδια της εσωτερικής αλληλογραφίας στις επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση καταργούνται, και πλέον η αίτηση θα μένει και θα εξετάζεται από τον τελευταίο φορέα του ασφαλισμένου. Ο χρόνος που θα κερδίσουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ από την κατάργηση της αλληλογραφίας φτάνει και τους 3 με 5 μήνες και αυτή η εξοικονόμηση χρόνου θα μειώσει και τους χρόνους απονομής όλων των επικουρικών συντάξεων και όχι μόνον τις «διαδοχικές».

Επίσπευση με αίτηση

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από τις αλλαγές επιτρέπεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων να υποβάλουν αίτημα επίσπευσης της εξέτασης της αίτησής τους, όταν πρόκειται για αναπηρία, χαμηλό εισόδημα, κ.λπ. Τέτοια αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αποστέλλονται στην Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Εντός 3μήνου

Σύμφωνα με το νόμο 5078/2023, η απόφαση απονομής της επικουρικής σύνταξης θα πρέπει να εκδίδεται εντός 3 μηνών μετά την απονομή της κύριας σύνταξης, ή εντός 6 μηνών εφόσον η αίτηση για την επικουρική σύνταξη υποβλήθηκε μετά την αίτηση για την κύρια σύνταξη.

Στις περιπτώσεις που ο διανυθείς χρόνος επικουρικής ασφάλισης έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε επικουρικά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, η επικουρική εκδίδεται από τον φορέα, κλάδο ή λογαριασμό στον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει στο σύνολο 15 έτη επικουρικής ασφάλισης.

Εφόσον οι προθεσμίες των 3 ή 6 μηνών παρέλθουν άπρακτες, οι πράξεις απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδονται με τη διαδικασία της ταχείας απονομής (fast Track) εφόσον οι αιτούντες έχουν συνταξιοδοτηθεί στον κύριο φορέα και έχουν συμπληρώσει στον επικουρικό φορέα τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας ή 15 έτη. Στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι έχουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης, θα λάβουν μεταγενέστερα το υπόλοιπο ποσό της επικουρικής τους για τα επιπλέον, ή μπορούν να αρνηθούν την έκδοση της επικουρικής για τη 15ετία και να περιμένουν να πάρουν ολόκληρο το ποσό για το σύνολο των ετών ασφάλισης.

Πλέον η έκδοση επικουρικής σύνταξης εντός 3μήνου θα αφορά και τις συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης και όχι μόνον για τη 15ετία.

Τα νέα ποσά

Οι επικουρικές συντάξεις για τους ασφαλισμένους που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026, με 33 ως 40 έτη ασφάλισης κυμαίνονται από 160 ευρώ ως 401 ευρώ.

Τα ποσά υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές των ασφαλισμένων από το 2002 ως το 2014 και από το 2015 ως το 2026, τα έτη ασφάλισης ως το 2014, και τις εισφορές που καταβάλουν για τα έτη ασφάλισης μετά το 2015.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ποσού παίζει και η ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς εφαρμόζεται ειδικός συντελεστής (ράντα) που μειώνει το ποσό όσο μικρότερη από τα 67 είναι η ηλικία εξόδου.

Για παράδειγμα:

1.Ασφαλισμένος του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθεί στο 65ο έτος με 37 έτη ασφάλισης, μέσο όρο αποδοχών 1.620 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και με ετήσιες εισφορές επικουρικής ασφάλισης (εργαζόμενου και εργοδότη) 1.342 ευρώ από το 2015 ως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 260 ευρώ μικτά.

2.Ασφαλισμένος του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης, μέσο όρο αποδοχών 2.260 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και ετήσιες εισφορές 1.872 ευρώ από το 2015 ως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 401 ευρώ μικτά.

3.Ασφαλισμένος του ιδιωτικού τομέα που θα συνταξιοδοτηθεί στο 64ο έτος με 37 χρόνια ασφάλισης, μέσο όρο αποδοχών 1.940 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και ετήσιες εισφορές 1.606 ευρώ από ως το 2015 ως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 335ευρώ μικτά.

