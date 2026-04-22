Βρετανία: Νόμος απαγορεύει την πώληση τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2008

Η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» έγκριση από το κοινοβούλιο ενός νόμου με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει μια χώρα «χωρίς καπνό» αφού στο εξής θα απαγορεύεται η πώληση τσιγάρων σε όλους όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, η Βρετανία γίνεται η δεύτερη χώρα στον κόσμο που υιοθετεί μια γενική απαγόρευση, μετά τις Μαλδίβες που τον Νοέμβριο απαγόρευσαν την πώληση καπνικών προϊόντων σε νέους γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

Τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων συμφώνησαν τη Δευτέρα επί της τελικής μορφής του κειμένου, το οποίο θα πρέπει τώρα να λάβει και την έγκριση του βασιλιά, κάτι που αποτελεί τυπικότητα.