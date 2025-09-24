Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
Βούλα Πατουλίδου: «Ο Δημήτρης 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα – Ήταν ένας συνοδοιπόρος»

Η Βούλα Πατουλίδου βρέθηκε στο Happy Day και «άνοιξε την καρδιά της» στην συνέντευξή της με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης, Βούλα Πατουλίδου, μίλησε στην συνέντευξή της για την τις δύσκολες μέρες που περνάει μετά τον χαμό του συζύγου της, Δημήτη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος πέθανε στις 29 Ιουλίου, από καρκίνο.

«Νιώθω γερασμένη ψυχή για τον θάνατο του άντρα μου. Υπάρχουν στιγμές που λες είμαι καλά και ξαφνικά ακούς μια λέξη και λες “ωχ”. Ο Δημήτρης, 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα. Ήταν ένας συνοδοιπόρος καλός. Πηγαίνω και πίνω καφέ στη δική του καρέκλα για να μην βλέπω την καρέκλα άδεια. Οι άνθρωποι μου έχουν πέσει από πάνω μου. Ο Δημήτρης έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, μέσα στην αγκαλιά μου. Τρεις φορές είχαμε γλιτώσει τον σύζυγό μου. Τα τελευταία 20 χρόνια ζούσαμε μια αγωνία, αλλά επειδή τα καταφέρναμε να το ξεπερνάμε λέγαμε “πάμε και αυτή τη φορά”», είπε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου.

«21 Μαρτίου έγινε η διάγνωση και μου είπε ο γιατρός ότι μπορεί και να μην προλάβουμε να κάνουμε χημειοθεραπείες. Ο ίδιος δεν το ήξερε, αλλά το καταλάβαινε. Όταν περάσαμε τις πρώτες θεραπείες, έγινε ο πρώτος κύκλος, έγινε η αξονική, υπήρχε 50% συρρίκνωση του καρκίνου, είπαμε ότι μπορεί και να την γλιτώσει, αλλά τελικά μας ξεγέλασε. Αυτούς τους 4,5 μήνες που κράτησε όλο αυτό, γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε ξανά. Ο Δημήτρης τον τελευταίο καιρό είχε χάσει 22 κιλά, παρόλα αυτά όμως, η εικόνα του ήταν εικόνα ενός υγιούς ανθρώπου. Δεν είχε την εικόνα την καταβεβλημένη», πρόσθεσε η ίδια.

