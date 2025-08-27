Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
«Βόμβα»: Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός

Μια ιστορική δήλωση έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς για πρώτη φορά αναγνώρισε δημοσίως τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast του επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ, όταν ρωτήθηκε γιατί το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως τη γενοκτονία των Αρμενίων. «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», απάντησε αρχικά, αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τέτοιος νόμος.

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είχε προβεί σε αυτή τη δήλωση στο παρελθόν, ο Νετανιάχου τόνισε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Οι ισορροπίες με την Τουρκία

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Τελ Αβίβ απέφευγε μέχρι τώρα την αναγνώριση της γενοκτονίας, φοβούμενο τις συνέπειες στις ήδη εύθραυστες σχέσεις με την Τουρκία, η οποία αρνείται κατηγορηματικά τα γεγονότα.

Οι διπλωματικοί δεσμοί των δύο χωρών βρίσκονται εδώ και χρόνια σε οριακό σημείο, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκρίνει συχνά το Ισραήλ με το ναζιστικό καθεστώς, με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα.

Σημαντική πολιτική και ιστορική διάσταση

Η δήλωση Νετανιάχου αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς για πρώτη φορά Ισραηλινός πρωθυπουργός παίρνει επίσημη θέση για ένα ζήτημα που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο τριβής στη διεθνή διπλωματία. Η αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων, Ασσυρίων και Ποντίων έχει ήδη γίνει από δεκάδες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όμως η στάση του Ισραήλ θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος και του βάρους που φέρει η αναγνώριση από την πλευρά του.

