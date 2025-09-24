Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
Βόλος: Το απόγευμα το «τελευταίο αντίο» στον 20χρονο Ιάσονα – Σε βαρύ πένθος η οικογένεια

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Βόλος: Το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) και ώρα 17:30 αναμένεται να αποχαιρετίσουν συγγενείς και φίλοι τον 20χρονο Ιάσονα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του νεαρού, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέφτοντας στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή, ο θάνατος του 20χροονου φαίνεται πως ήταν ακαριαίος, αφού υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στη «ΦΛΟΓΑ».

Τραγική ειρωνεία είναι πως σε δύο μέρες ο Ιάσονας θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του. Ο νεαρός φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα, ήταν μοναχογιός και η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Έτσι έγινε το δυστύχημα στον φωταγωγό
Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της μοιραίας μέρα τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον καλέσουν στο κινητό για σχεδόν 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ένας από τους φίλους του Ιάσονα που διαμένει στην πολυκατοικία, ξύπνησε τον πατέρα του για να τους βοηθήσει να ψάξουν τον 20χρονο, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια και όταν έψαξαν το στίγμα του τηλεφώνου του, διαπίστωσαν ότι βρισκόταν ακόμη στην πολυκατοικία.

Επιστρέφοντας στην ταράτσα, εντόπισαν σπασμένο το πλαστικό κάλυμμα του φωταγωγού και, κοιτάζοντας προς τα κάτω, αντίκρισαν τον φίλο τους νεκρό στη βάση του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία, ενώ από φωτογραφικά ντοκουμέντα με τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες περί ακαταστασίας και φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός. Παράλληλα αυγά βρέθηκαν στο σημείο της ταράτσας.

Η EΛΑΣ συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση, καθώς παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το τι προηγήθηκε της τραγωδίας. Μάλιστα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν αιφνίδια από την ταράτσα.

