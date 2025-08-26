Βόλος: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε από τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» και ότι τη σκότωσε «εν βρασμώ ψυχής». Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι» στο θύμα και δήλωσε «συντετριμμένος». Για ακόμη μία φορά επανέλαβε πως την σκότωσε καθώς το θύμα διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα: γεγονός, που όπως ισχυρίζεται, του το παραδέχθηκε. Τα παιδιά τους ωστόσο διαψεύδουν κατηγορηματικά τις δηλώσεις του.

Ο δράστης ισχυρίστηκε επίσης πως το παιδί το οποίο απέβαλε η 36χρονη, δεν ήταν δικό του αλλά άλλου άνδρα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το υπόμνημα, το οποίο επικαλείται το τοπικό μέσο thenewspaper, ο δράστης υποστήριξε ότι βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή» ισχυρίζεται.

Δήλωσε «βαθιά μετανιωμένος» ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο» ανέφερε.

Διέψευσε ότιείχε ασκήσει βία στη σύζυγό του. «Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

Κλείνοντας το υπόμνημα, ζητά διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Υποστήριξε ότι, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης τόνισε πως το θύμα είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της συμβίωσης με τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με δηλώσεις, τις οποίες μεταδίδει το gegonotanews, η δικηγόρος σημείωσε πως «η Μαριόλια δολοφονείται για δεύτερη φορά με όσα ακούγονται από την πλευρά του δράστη και σπιλώνεται η μνήμη της με τρόπο άδικο και εξευτελιστικό».

Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε μπροστά στα μάτια του περιγράφει στην κατάθεσή του το ένα από τα παιδιά της 36χρονης. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 40χρονος δράστης σκότωσε την 36χρονη ενώπιον των παιδιών τους. Το ένα από αυτά, περιγράφει καρέ καρέ στο στυγερό έγκλημα.

«Κατάλαβα ότι η μητέρα μου ήταν πολύ φοβισμένη» αναφέρει το παιδί και συμπληρώνει «κάποια στιγμή, και, ενώ ήταν και οι δύο οι γονείς μου στο σπίτι, ο πατέρας έτρεξε προς την πόρτα της κουζίνας που είναι δίπλα από το υπνοδωμάτιο μου και κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι. Εκεί είχε μία κασετίνα με διάφορα εργαλεία ψησίματος» αναφέρει στην κατάθεσή του το παιδί.

«Πήρε ένα από αυτά, το οποίο ήταν μία μεγάλη λαβίδα που κατέληγε σε μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει την μητέρα μου» συμπληρώνει χαρακτηριστικά.

«Προσπάθησε να κλείσει την ξύλινη πόρτα της κουζίνας προκειμένου να μην καταφέρει ο πατέρας μου να μπει μέσα αλλά εκείνος κατάφερε να σπάσει την πόρτα» συνεχίζει.

«Η μητέρα μου άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες της πολυκατοικίας και ο πατέρας μου έτρεχε από πίσω της» καταλήγει.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, περιγράφει πως είδε «έναν άνδρα σε μανία να βρίσκεται πάνω από μία πεσμένη γυναίκα η οποία ήταν μέσα στα αίματα και να την χτυπάει βίαια σε όλο της το σώμα».

«Ένα αγόρι 15 ετών έπιασε και άρπαξε από την μέση τον άνδρα αυτόν και τον τράβηξε δυνατά προς τα έξω με συνέπεια να πέσουν στην είσοδο της πολυκατοικίας και αυτή να σπάσει» καταθέτει.