Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, 2025
34.3 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη – Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Βόλος: Νέα διάσταση φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της 43χρονης αγνοούμενης Μαρίας Θάνου, από τον Βόλο, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από στις 23 Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει το ekklisiaonline.gr, η γυναίκα φέρεται να εντοπίστηκε σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών, με τον σύζυγό της και στενούς φίλους να υποστηρίζουν ότι έχει πέσει θύμα καθοδήγησης αμφιλεγόμενου «ρασοφόρου».

Ο σύζυγός της και στενοί φίλοι αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις τελευταίες της κινήσεις και τις επαφές της με πρόσωπα του παλαιού ημερολογίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη Εκκλησία, και είναι γνωστό για παλαιότερες υποθέσεις, καθώς φέρεται να ελέγχει ένα δίκτυο με «ψευτο-καλόγριες» οι οποίες γυρίζουν έξω από νοσοκομεία και πουλάνε από κομποσχίνια μέχρι και φάρμακα.

Μαρτυρία στενής φίλης της γυναίκας υποστηρίζει πως την τελευταία φορά που την είδε ήταν να μπαίνει σε ένα ταξί μαζί με μια ρασοφορεμένη σαν καλόγρια, και η ίδια η Μαρία φορούσε μαύρα ρούχα που παραπέμπουν σε ράσα.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της Μαρίας ανέφερε στο ekklisiaonline.gr πως η εξαφανισμένη γυναίκα είχε μπλέξει με τον αυτοαπακαλούμενο μοναχό Χερουβείμ τον τελευταίο καιρό.

Σύμφωνα με καταγγελίες έχει στρατολογήσει γυναίκες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Ορθόδοξο μοναχισμό, τις έχει ντύσει με ράσα και τις βάζει μέσω των βίντεο του να προσηλυτίζουν ανυποψίαστους ανθρώπους, είτε online είτε δια ζώσης ζητώντας χρήματα. Έπειτα, τις μεταμορφώνει σε καλόγριες χωρίς ρασοευχή βάζοντάς τες να στελεχώσουν ανύπαρκτα μοναστήρια.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: 37άρια αλλά και έντονες καταιγίδες, σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

0
Καιρός: Για 37άρια αλλά και έντονες καταιγίδες προειδοποιεί σε...
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις

0
Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων

0
ΟΠΕΚΑ: Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον...
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ελληνικού FBI σε βενζινάδικα και συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα για λαθρεμπόριο

0
Έφοδος του ελληνικού FBI σε βενζινάδικα: Ολόκληρη τη χώρα...
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονισμένη η Πάτρα: Γιος γνωστού μουσικού ο 27χρονος που έπεσε θύμα τροχαίου

0
Ο τραγικός θάνατος του 27χρονου στην Πάτρα, μετά από...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group