Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Στον Λευκό Οίκο με ισχυρή ευρωπαϊκή – Ποιοι ηγέτες βρίσκονται στο πλευρό του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν σήμερα στην Ουάσινγκτον για να υποστηρίξουν τις θέσεις του Κιέβου, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί να αποδεχθεί εδαφικές και άλλες παραχωρήσεις μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τα νέα φονικά ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον ουκρανικών πόλεων στη διάρκεια της νύκτας, η συνάντηση αυτή τον Λευκό Οίκο θα είναι η πρώτη που διεξάγεται υπό αυτό το σχήμα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Στη διάρκειά της αναμένεται να συζητηθούν κυρίως ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις και η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προκειμένου να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά», προειδοποίησε ο Τραμπ σε σειρά αναρτήσεών του στο Truth Social.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ στη συνέχει εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «ποτέ στο παρελθόν δεν βρέθηκαν τόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες ταυτόχρονα» στον Λευκό Οίκο.

Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα βρεθούν στον Λευκό Οίκο;

Εκτός από τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον θα βρεθούν σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει αρχικά συνομιλίες μόνο με τον Τραμπ στις 13:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια θα πάρουν μέρος στις συζητήσεις και οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον σήμερα ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «επιθυμεί βαθιά να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα και με αξιόπιστο τρόπο», όμως διευκρίνισε ότι «η ειρήνη θα πρέπει να έχει διάρκεια», αντίθετα με τις εγγυήσεις που δόθηκαν στο Κίεβο μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ή τις συμφωνίες που υπέγραψε με τη Μόσχα μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και την έναρξη του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία.

«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο τον οποίο η ίδια άρχισε. Ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική, με τους Ευρωπαίους φίλους μας να αναγκάσει τη Ρωσία (να συμφωνήσει) σε μια πραγματική ειρήνη», υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι εκφράζοντας «την ευγνωμοσύνη» του προς τον Αμερικανό πρόεδρο για την πρόσκλησή του.

Αν και ο Τραμπ έχει δείξει κάποιες φορές τους τελευταίους μήνες να χάνει την υπομονή του με τον Πούτιν, τον υποδέχθηκε με τιμές στην Αλάσκα την Παρασκευή. Εξάλλου δεν έχει κρύψει ότι αναμένει από το Κίεβο να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις, κάτι που μέχρι στιγμής ο Ζελένσκι απορρίπτει.

Εκτός από την Κριμαία, αξιωματούχος που έχει γνώση των τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχε το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος με Ευρωπαίους ηγέτες δήλωσε στο AFP ότι ο Τραμπ υποστηρίζει τη θέση της Μόσχας η οποία ζητεί από το Κίεβο να της παραχωρήσει το σύνολο των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ και να παγώσει η γραμμή του μετώπου στις επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση αυτών των επαρχιών, αν και τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι, στη διάρκεια των συνομιλιών στην Αλάσκα, η Ρωσία έκανε εδαφικές «κάποιες παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές περιφέρειες, αναφερόμενος όμως μόνο σε μια «σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ».

Παράλληλα, στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων θα βρεθούν και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια διατύπωση ανάλογη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, πέραν πάντως του πλαισίου της Ατλαντικής Συμμαχίας, η οποία θεωρείται από τη Μόσχα υπαρξιακή απειλή στα σύνορά της.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι Ευρωπαίοι θα ρωτήσουν τον Τραμπ «μέχρι ποιου σημείου» θα συμμετάσχουν οι ΗΠΑ σε αυτές εγγυήσεις ασφαλείας.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, «αν όλα πάνε καλά» κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μήνυμα με σαφείς αποδέκτες απέστειλε τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/08/2025) ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, απευθυνόμενος τόσο στους Ευρωπαίους όσο και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Κριμαία δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Ουκρανία, ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες – όπου θα τεθεί επί τάπητος το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία – ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο πόλεμος μπορεί να λήξει σχεδόν άμεσα, εφόσον το Κίεβο το επιθυμεί.

«Ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο», συνέχισε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», έγραψε.

Για να δείξει τη σοβαρότητα της κατάστασης, φρόντισε να γράψει την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει αναχωρήσει ήδη για ΗΠΑ μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν τετ α τετ στον Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στο ουκρανικό, πριν συνομιλήσουν όλοι μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αυτή η κρίσιμη συνάντηση έρχεται 3 ημέρες μετά την σύνοδο ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος -μέχρι πριν λίγο τη συνάντηση- τόνιζε σε δηλώσεις του πως θα μείνει ευχαριστημένος μόνο αν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, στη συνέχεια υιοθέτησε το αφήγημα του Ρώσου ομόλογού του.

Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Πρόεδρος Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο:

Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο

Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανού και Αμερικανού προέδρου

Στις 21:15 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στις 22:00 θα ξεκινήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Ζελένσκι δηλώνει φθάνοντας στις ΗΠΑ πως θέλει ο πόλεμος να τελειώσει «γρήγορα» αλλά η ειρήνη να είναι «διαρκής»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

«Έχω ήδη φτάσει στην Ουάσινγκτον, αύριο (σ.σ σήμερα) θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ. Αύριο (σ.σ σήμερα) θα μιλήσουμε επίσης με Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαι ευγνώμων στον @POTUS για την πρόσκληση. Όλοι μοιραζόμαστε την έντονη επιθυμία να τερματιστεί γρήγορα και αξιόπιστα αυτός ο πόλεμος. Και η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολικής Ουκρανίας – μέρος του Ντονμπάς – και ο Πούτιν το χρησιμοποίησε απλώς ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση. Ή όταν δόθηκαν στην Ουκρανία οι λεγόμενες «εγγυήσεις ασφάλειας» το 1994, οι οποίες όμως δεν λειτούργησαν.

Φυσικά, η Κριμαία δεν έπρεπε να παραχωρηθεί τότε, όπως οι Ουκρανοί δεν παραχώρησαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022. Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για τη γη τους, για την ανεξαρτησία τους.

Τώρα, οι στρατιώτες μας σημειώνουν επιτυχίες στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Σούμι. Είμαι βέβαιος ότι θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία, θα εγγυηθούμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και ότι ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ, σε όλους τους Αμερικανούς και σε όλους τους εταίρους και συμμάχους μας για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη. Σας ευχαριστώ!

Θρίλερ για την Ουκρανία: Τα 10 συμπεράσματα από τη Σύνοδο της Αλάσκας

Η σύνοδος κορυφής στην κοινή διακλαδική βάση Ελμεντορφ-Ρίτσαρντσον στο Ανκορατζ της Αλάσκας ήταν μια σημαντική ανακάλυψη για τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάθισαν για να συζητήσουν την ασφάλεια της Ευρώπης, χωρίς την Ουκρανία. Για τον εμμονικό Ρώσο πρόεδρο, το να εμφανιστεί απλώς εκεί ήταν μία νίκη. Ετυχε υποδοχής με κόκκινο χαλί, τιμητικές στρατιωτικές πτήσεις, την οπτική της ισοτιμίας με τις ΗΠΑ κ.ά.

Αλλά η παρουσία του εκεί, από μόνη της, ήταν αρκετή ώστε να γυρίσει πίσω στη χώρα του και να υποστηρίξει ότι η Ρωσία είναι συν-συγγραφέας του μέλλοντος της Ευρώπης. Οι συνομιλίες δεν απέδωσαν ούτε μία συμφωνία. Καμία κατάπαυση του πυρός. Κανένα δεσμευτικό έγγραφο. Η σύνοδος κορυφής έδωσε στη Ρωσία τη σκηνή. Η συζήτηση του Πούτιν για τους «γείτονες» και τους «αδελφούς» ήταν το πιο δηλητηριώδες ψέμα απ’ όλα. Οι γείτονες δεν εισβάλλουν. Οι αδελφοί δεν σφαγιάζουν παιδιά.

Ο Πούτιν χρησιμοποίησε τη στιγμή για να ανακυκλώσει τους αγαπημένους του μύθους. Μίλησε για ρωσικά τοπωνύμια στην Αλάσκα, «αδελφούς» δεσμούς με τους Ουκρανούς και μνημεία από λίγους Ρώσους που έχασαν εκεί τη ζωή τους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τύλιξε την κατάκτηση στη νοσταλγία, λες και η μνήμη δικαιολογεί τη δολοφονία…

Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: ο πόλεμος της Ρωσίας δεν έχει καμία σχέση με την «ασφάλεια». Δεν κερδίζεται με ερείπια ή γεμίζοντας μαζικούς τάφους στην Μπούτσα και τη Μαριούπολη. Η ασφάλεια δεν βρίσκεται στους πυραύλους που σφυροκοπούν την Οδησσό και το Χάρκοβο. Η ειρήνη δεν θα προέλθει από τη δυτική αυτοσυγκράτηση ή συνόδους κορυφής. Η ειρήνη θα έρθει μόνον όταν η Ρωσία αποχωρήσει από κάθε σπιθαμή ουκρανικής γης. Και ας είμαστε σαφείς: ο Ρώσος ηγέτης δεν επιδιώκει την ειρήνη. Επιδιώκει την αναγνώριση της κατάκτησης. Θέλει ο κόσμος να αποδεχθεί ότι τα σύνορα μπορούν να διαγραφούν και ότι η κυριαρχία είναι υπό όρους.

Το αληθινό δίδαγμα της ιστορίας δεν βρίσκεται στα τοπωνύμια της Αλάσκας ή στα σοβιετικά μνημόσυνα. Βρίσκεται στο τι συμβαίνει όταν τα ελεύθερα έθνη αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν έναν τύραννο. Η Ουκρανία πολεμά όχι μόνο για τη δική της επιβίωση, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Η σύνοδος κορυφής έδωσε στον Πούτιν την ψευδαίσθηση της νομιμότητας, τη σκηνή για να κάνει πρόβες για τους μύθους του. Το μάθημα είναι επείγον: η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ ξανά να μην είναι φιλοξενούμενη σε συζητήσεις για τη δική της επιβίωση. Κάθε σύνοδος κορυφής χωρίς το Κίεβο και εκπροσώπους των γνήσιων Ευρωπαίων υποστηρικτών του δεν είναι μια πορεία προς την ειρήνη, αλλά μια πρόβα για προδοσία.

Οι αναλυτές εξέτασαν τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν δεν άλλαξε καθόλου. Επανέλαβε τη μακροχρόνια αφήγηση του Κρεμλίνου ότι η Ρωσία και η Ουκρανία μοιράζονται «κοινές ρίζες» και ότι η Ουκρανία είναι ένα «αδελφικό» έθνος! Αυτοί οι προπαγανδιστικοί ισχυρισμοί είναι αμετάβλητοι από το 2021… Ο Πούτιν μίλησε επίσης για τις «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία, που προκλητικά και ανυπόστατα το Κρεμλίνο παρουσιάζει ως την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και φερόμενη διάκριση τάχα εις βάρος των ρωσόφωνων πληθυσμών, στοχεύοντας να σπείρει τη διχόνοια ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ε.Ε. και Ουκρανία.

ΣΥΝΟΨΗ

Τα 10 συμπεράσματα του τετ α τετ κορυφής

1 Καμία κατάπαυση του πυρός. Καμία πρόοδος. Αυτό σήμαινε κάτι πολύ διαφορετικό για την Ουκρανία και τη Δύση.

2 Η σύνοδος κορυφής διήρκεσε μόλις τρεις ώρες. Καμία ερώτηση από τα διεθνή ΜΜΕ.

3 Ο Πούτιν δεν έκανε καμία παραχώρηση. Αλλά πήρε αυτό που ήθελε: κόκκινο χαλί.

4 Ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα από αυτά που ήθελαν η Ουκρανία και η Ε.Ε. Αντιθέτως, πήρε αυτό που ήθελε: μια παράσταση. Μια προβολή στα φώτα της δημοσιότητας. Φωτογραφίες με το είδωλό του, τον Πούτιν. Ετσι, αφαιρέθηκε η πίεση από τη Ρωσία.

5 Ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί ακόμα να κυνηγήσει τη φαντασίωσή του για το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά κάθε γύρος αποδεικνύει το ίδιο πράγμα: ο Τραμπ δεν θα πιέσει τον Πούτιν και ως αποτέλεσμα δεν θα επιτύχει ειρήνη. Αντ’ αυτού, θα τον προστατεύει.

6 Αφού ο Πούτιν απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ άλλαξε γνώμη. Τώρα είναι «ειρήνη» με τους όρους του Κρεμλίνου. Καμία κύρωση.

7 Ο Τραμπ συνεχίζει να υπόσχεται ειρήνη πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο: σε δύο εβδομάδες, σε 50 μέρες, σε 100 μέρες, σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής… Κάθε φορά, αποτυγχάνει. Κάθε φορά, προστατεύει τη Ρωσία.

8 Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν του είπε: «Ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί αν ήσουν πρόεδρος». Και ότι ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2020. Είναι τόσο εύκολο να τον εξαπατήσεις.

9 Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να περιμένει. Ο Τραμπ δεν θα πιέσει ποτέ τη Ρωσία. Είχε κάθε ευκαιρία και δεν έκανε τίποτα. Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει, εκτός αν η Ρωσία πιεστεί σκληρά. Και μόνο η Ευρώπη μπορεί να το κάνει και μάλιστα τώρα.

10 Η Ευρώπη πρέπει να δράσει: προετοιμασία του 19ου πακέτου κυρώσεων, κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αύξηση της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Εγγυήσεις ασφαλείας ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Εντονη κινητικότητα και ενδοσυμμαχικές ανταλλαγές απόψεων είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ, Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, με τη Δύση να αναζητά διαφόρους τρόπους να προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία υπό το φως της εμφανούς και ευρύτερης ρωσικής απειλής, παρακάμπτοντας το θέμα της πλήρους ένταξης της μαχόμενης Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Συσκέψεις έχουν ήδη λάβει χώρα σε συμμαχικά στρατηγεία με τη συμμετοχή κρατών που συμμετείχαν στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ανκορατζ της Αλάσκας.

Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ (διμερώς Αρθρο 5) χωρίς τη δυνατότητα επίσημης ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Ανώτατη νατοϊκή πηγή ανέφερε στον υπογράφοντα ότι εξετάζονται διμερείς παρεμφερείς συμφωνίες αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, όπως οι ισχύουσες του 1951 με την Ιαπωνία και με την Αυστραλία και του 1953 με τη Νότια Κορέα. Η Αυστραλία, χωρίς να ανήκει στο ΝΑΤΟ, θεωρείται κορυφαία μη νατοϊκή σύμμαχος.

Το άρθρο 5

Αν υιοθετηθεί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου θα ήταν υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, παρόμοια με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ (κατά την τελευταία διετία 24 κράτη-μέλη της Συμμαχίας έχουν υπογράψει ειδικές πολυσέλιδες συμφωνίες με το Κίεβο). Σύμφωνα με το άρθρο 5, το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 κράτη-μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν σαφήνεια σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ αν η ρήτρα συμπεριληφθεί σε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Η πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ φέρεται να τέθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τη διάσκεψη με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Την ίδια μέρα, κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών ανέφερε ότι η Ρωσία «δεν μπορεί να θέσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ», ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάρτιο η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, πρότεινε να παραχωρηθούν στην Ουκρανία οι ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ χωρίς επίσημη ένταξη.

Ο «σημαντικός μη νατοϊκός σύμμαχος» είναι ένας χαρακτηρισμός που δίνεται από την αμερικανική κυβέρνηση σε χώρες που έχουν στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, ενώ δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και ενώ το καθεστώς αυτό δεν συνιστά αυτόματα ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, η ενδεχόμενη περίπτωση της Ουκρανίας προχωρά σε κάτι παραπάνω. Υπάρχουν, επί του παρόντος, 20 σημαντικοί μη νατοϊκοί σύμμαχοι σε τέσσερις ηπείρους: 11 στην Ασία, 4 στην Αφρική, 3 στη Νότια Αμερική και 2 στην Ωκεανία.

Σύμφωνα με απόρρητη ανάλυση των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, η κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας Ντόνετσκ θα διαρκέσει χρόνια και είναι πιθανό να αποδειχθεί μια πολύ δύσκολη και πολυετής εκστρατεία για τις ρωσικές δυνάμεις, σε αντίθεση με την ταχεία προέλαση που ευαγγελίζεται ο Πούτιν. Τα στρατεύματα της Μόσχας παραμένουν ανίκανα να επιτύχουν επιχειρησιακά σημαντικά κέρδη ή να κινηθούν ταχύτερα από τον ρυθμό του πεζικού, βάσει αξιολόγησης της 16ης Αυγούστου.

Παράλληλα, οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν υπονομεύσει σημαντικά την ικανότητα της Μόσχας να αναπτύξει βαρύ εξοπλισμό στο πεδίο της μάχης, καθώς ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να προστατεύσει τα τεθωρακισμένα οχήματα και τα άρματά του από επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα, τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι σε θέση να επαναλάβουν τον μηχανοκίνητο πόλεμο ελιγμών και να επιτύχουν ουσιαστικά επιχειρησιακά αποτελέσματα.