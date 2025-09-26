Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2025
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες – Τι μισθό λάμβανε

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την 62χρονη από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο για να λαμβάνει τις συντάξεις και τα επιδόματά της.

Από τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα προκύπτει ότι η γυναίκα που εργαζόταν ως διευθύντρια ΚΕΠ το 2025 είχε πάει στην εργασία της μόλις 51 ημέρες. Η 62χρονη δηλαδή, σύμφωνα με το MEGA, από την αρχή της χρονιάς είχε πάρει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και άλλες 22 ημέρες κανονική άδεια.

Δηλαδή από τις 245 ημερολογιακές μέρες του 2025, η 62χρονη πήγε στην εργασία της μόλις 51.

Πήρε συνεχόμενη αναρρωτική άδεια από τις 4 Μαρτίου έως τις 20 Ιουνίου, σύνολο 108 ημέρες δηλαδή, με χαρτί από ιδιωτική κλινική.

Για τις υπόλοιπες 138 μέρες λοιπόν που έλαβε, η 62χρονη βάσει νόμου θα πρέπει να έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, να προσκόμισε χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο και ενδεχομένως ελεγκτής γιατρός να την επισκέφτηκε στην κατοικία της.

Για τη διευθυντική της θέση η 62χρονη λάμβανε μισθό που άγγιζε τα 1700 ευρώ μαζί με τα επιδόματα.

