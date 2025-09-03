Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, 2025
Βάσω Καζαντζίδη: «Τελευταία ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν ήταν αυτός που ήξερα, μετά διαγνώστηκε με 10 όγκους στον εγκέφαλο»

Newsroom
Για την ασθένεια του Στέλιου Καζαντζίδη και τη συμβολή αυτής στην αλλαγή της συμπεριφοράς του, τα τελευταία χρόνια, μίλησε η Βάσω Καζαντζίδη όταν βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» το απόγευμα της Τρίτης και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, η Βάσω Καζαντζίδη εκμυστηρεύτηκε αρχικά για τον αλησμόνητο σύζυγό της, Στέλιο Καζαντζίδη ότι κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του ο σπουδαίος τραγουδιστής δεν ήταν ο εαυτός του.

«Πιστεύω ότι όλα, ό,τι κι αν δημιουργήθηκε, ήταν πρόβλημα της ασθένειας του. Δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Το λέω για πρώτη φορά, ήταν πρόβλημα της αρρώστιας του. Γιατί αυτό δεν εξελίχθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Οι γιατροί μας είπαν “για να έχεις δέκα όγκους μέσα στον εγκέφαλο, σαν να ήταν μπαλάκι του πινγκ πονγκ, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη”. Κάποια στιγμή, ήταν στον εγκέφαλο και είχε επηρεαστεί όλο», εξομολογήθηκε.

«Του έλεγα “Στέλιο, σε παρακαλώ, θα το μετανιώσεις αργότερα, δεν είναι σωστό”. Όχι για ένα συγκεκριμένο, που υπονοούμε όλοι, αλλά διάφορα πράγματα. Εκείνη την περίοδο έβλεπα όμως έναν διαφορετικό Στέλιο. Του έφταιγε το κάθε τι. Μου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι “αν πέσει τώρα η βελόνα δεν θα την ακούσεις, ο Στέλιος όμως θα την ακούσει σαν να είχε χτυπήσει 1000 φορές”. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ήθελε έναν ειδικό χειρισμό. σαν να αντιμετώπιζα ένα παιδί», πρόσθεσε.

«Σήμερα, λοιπόν, βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα. Τα τελευταία 2 χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ο γιατρός μού εξήγησε ότι κάτι συμβαίνει. Και μετά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε 10 όγκους στον εγκέφαλο, μου είπε… στο είχα πει», συμπλήρωσε, επίσης, η Βάσω Καζαντζίδη στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

